النادي الأهلي يضم محمود متولي مدافع الإسماعيلي والإعلان الرسمي عقب مباراة القمة

اتفقت إدارة مجلس إدارة النادي الأهلي المصري مع نظيرتها في الإسماعيلي، على بيع محمود متولي مدافع الفريق الأصفر للقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت تقارير صحفية مصرية إلى أن الأهلي والإسماعيلي اتفقا على كافة التفاصيل المتعلقة بضم متولي للأهلي، حيث سيحصل النادي الساحلي على 25 مليون جنيه نقدًا، مقابل بيع اللاعب.

وسيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الأحد.

وكان الإسماعيلي يرغب في ضم ثلاثة من لاعبي الأهلي سواء بصورة دائمة أو عن طريق الإعارة ضمن صفقة محمود متولي، ولكن فشلت مفاوضات ضم أي لاعب من الأهلي، سواء بالبيع النهائي أو الإعارة، ما جعل الإسماعيلي يوافق على المقابل المادي المرتفع.

واتفق الأهلي على الأمور الشخصية مع اللاعب، سواء في قيمة العقد السنوي أو المكافآت.

وينتهي عقد متولي بنهاية الموسم المقبل، حيث يمتلك الأحقية للتوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل على أن يرحل مجانًا في الصيف القادم.

ولعب متولي 29 مباراة مع الإسماعيلي في الموسم الماضي وسجل 6 أهداف.