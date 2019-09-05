مقتل 6 عناصر ”إرهابية“ خلال مداهمة أمنية في مصر

تمكنت السلطات الأمنية في مصر، اليوم الخميس، من تصفية 6 عناصر ينتمون لمجموعات ”إرهابية“، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة بمنطقة الواحات البحرية، غرب البلاد.

وبحسب بيان أمني فإن“معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة في إحدى المناطق داخل العمق الصحراوي بنطاق الواحات البحرية واتخاذهم من خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمني ومنطلقًا لتنفيذ عملياتهم العدائية“.

وقال البيان إن قوات الأمن“داهمت المنطقة والوكر الإرهابي، فجر اليوم الخميس، وقامت العناصر الإرهابية بتبادل إطلاق النيران مع القوات مما دفعها للتعامل مع مصدرها“.

وأكد البيان الصادر، أن الأجهزة الأمنية نجحت بتصفية 6 من تلك العناصر، وعُثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية، و 2 بندقية خرطوش، وكمية من الطلقات النارية.

وأوضح البيان، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولّى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.