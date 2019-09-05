النيابة المصرية تحقق بوفاة نجل محمد مرسي  

قال محامي أسرة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، اليوم الخميس، إن النيابة لا تزال تحقق في وفاة النجل الأصغر للرئيس الراحل، وإن الأسرة بانتظار تصريح الدفن.

وأوضح المحامي عبد المنعم عبد المقصود، أن النيابة بدأت في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، التحقيق في وفاة عبد الله مرسي، مشيرًا إلى أن الأسرة بانتظار قرار الدفن.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات القضائية بمصر، بشأن ما أدلى به محامي أسرة مرسي.

وأمس الأربعاء، تَوفّى عبد الله مرسي، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وفق ما أدلى به عبد المقصود، وأحمد مرسي، المتحدث باسم الأسرة وشقيق الراحل.

وأوضح المصدران، أن عبد الله موجود بأحد مستشفيات محافظة الجيزة غربي العاصمة القاهرة.

وكان الرئيس الأسبق محمد مرسي، توفّى أثناء محاكمته في حزيران/يونيو الماضي، إثر نوبة قلبية مفاجئة أيضًا، وفق ما أعلنت القاهرة آنذاك.

وسبق لـ“عبد الله“ أن أُوقف في آذار/مارس 2014، على خلفية اتهاماته بحيازة مخدرات، وهو ما نفاه آنذاك.

وصدر حكم بحق النجل الأصغر بعد 3 أشهر من توقيفه، وأيدته محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) عام 2015 بالحبس عامًا، وقضاها محبوسًا قبل أن يتم الإفراج عنه عقب انتهاء المدة.‎