راغب علامة: أحلام تغيرت.. وإليسا ستتراجع عن الاعتزال

كشف الفنان اللبناني راغب علامة عن تفاصيل لقائه مع الفنانة الإماراتية أحلام بعد الأزمة الأخيرة بينهما، وذلك على خلفية مشاركتهما في لجنة تحكيم الموسم الخامس لبرنامج ”ذا فويس“، مشيرًا إلى أن اللقاء كان وديًّا للغاية، فضلًا عن أنه لمس حدوث تغيير كبير إلى الأفضل في شخصيتها.

وقال علامة في تصريحات لبرنامج ”عرب وود“ إن ”اللقاء كان وديًّا جدًّا.. وهي تغيرت كثيرًا قلباً وقالبًا حتى في الشكل اتغيرت.. هذا فرق يمكن“.

وتحدث علامة عن إعلان الفنانة اللبنانية إليسا اعتزالها للغناء بعد إصدارها لألبومها المقبل، موضحاً أنها صرحت بهذا وهي غاضبة، مضيفا أنها بالتأكيد ستتراجع عن هذا القرار لأنه من المستحيل أن تترك الفن وتجلس في البيت.

أما عن دخوله مجال التمثيل، أوضح علامة أنه ليس مهتمًا بالتمثيل، لكنه لا يستطيع أن ينفي بشكل مطلق خوضه لهذه التجربة، مشيرًا إلى أنه من الممكن في يوم ما أن يشارك في فيلم يتحدث عن قصة حياته.

وقال انه سيعتزل الغناء بمجرد أن يشعر بأنه غير قادر على العطاء أو صوته لم يعد يخدمه، موضحًا أنه في هذه الحالة سيكتفي بما قدمه خلال تاريخه الفني.

يذكر انه كان هناك مشاكل كبيرة وحرب كلاميّة دارت بين كل من راغب علامة وأحلام، خلال مشاركتها في لجنة تحكيم أراب أيدول بمواسمه الأولى، وهو ما جعل علامة يعلن انسحابه من لجنة تحكيم البرنامج.

أما الآن فسيجتمعان في لجنة تحكيم الموسم الخامس لبرنامج ”ذا فويس“، إلى جانب الفنانة سميرة سعيد والفنان محمد حماقي.