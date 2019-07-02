راغب علامة يهاجم النظام اللبناني ويستشهد بحاكم دبي

هاجم الفنان اللبناني راغب علامة حكومة بلاده؛ بسبب النظام الطائفي الذي وصفه بـ ”المدمر“ الذي تقوم عليه، والذي أوصلها إلى مراحل متقدمة من الفساد الإداري.

واستشهد علامة بما وصلت إليه مدينة دبي تحت إدارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي جعل دبي واحدة من أجمل دول العالم، وفقًا لتعبير الفنان اللبناني.

وقال الفنان اللبناني عبر ”تويتر“: في لبنان من أصل 600 مركز حكومي سيتنافس ال 600 منهم على بطولة الأسوأ والأفسد في الإدارة، وذلك بسبب نظام طائفي مدمر“.

وأضاف: ”على الحكومة اللبنانية أن تتعلم ولو لمرة واحدة من توجيهات إدارة الشيخ محمد بن راشد الذي بحكمته وإدارته حوّل دبي إلى واحدة من أجمل مدن العالم“.

في لبنان من أصل ٦٠٠ مركز حكومي سيتنافس ال ٦٠٠ منهم على بطولة الأسوأ والأفسد في الإدارة وذلك بسبب نظام طائفي مدمر.

على الحكومة اللبنانيةأن تتعلم ولو لمرة واحدة من توجيهات إدارة الشيخ محمد بن راشد الذي بحكمته وإدارته حول دبي الى واحدة من أجمل مدن العالم

#عاش_الانسان#لا_للطائغية https://t.co/0bzjNoEqQg — Ragheb Alama (@raghebalama) July 1, 2019

ويعتبر راغب علامة من أكبر المنتقدين لحكومة بلده، حتى وصل الأمر إلى أنه طرح أغنية تنتقد الأوضاع وسياسة الحكومة، العام الماضي، للمرة الأولى في مشواره الفني.

وطرح راغب علامة، اليوم الخميس، أغنية سياسية تنتقد الأوضاع في بلاده، وتحمل اسم ”طار البلد“، دعوة للشعب اللبناني للتصدي والتحرك، وعدم السكوت بعد الآن عما يحدث على أرضه؛ للحفاظ على لبنان قبل فوات الأوان.

ويسلط راغب علامة الضوء في أحدث أغنياته، على العديد من القضايا الحيوية التي يمر بها الشارع اللبناني، ومنها أزمة انتشار القمامة، وغلاء الوقود.