”إليسا“ تتسبب بأزمة بين وزير الثقافة التونسي ومدير مهرجان قرطاج

عبر وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين، عن انزعاجه من تصريحات مدير مهرجان قرطاج الدولي مختار الرصاع، بحق الفنانة إليسا، معتبرا أن موقفه من النجمة اللبنانية ”في غير محله“.

وكان مدير مهرجان قرطاج مختار الرصاع، أعلن رفضه ”برمجة“ الفنانة إليسا في الدورة الحالية لمهرجان قرطاج الدولي.

وقال وزير الثقافة التونسي، في تصريح إذاعي، مساء الخميس، إنه ”ضد رفع الفيتو في وجه أي فنان.. ما معنى رفع فيتو أمام إليسا أو أصالة أو جورج وسوف؟ هو موقفه الشخصي ولا أتفق معه في ذلك“.

وكان مختار الرصاع أثار جدلا واسعا بعد قوله ان لقب ملكة الإحساس لا يناسب الفنانة إليسا، لأنها “ لا تعجبه“.

وأضاف: ”أنا لا أريد التكلم عن الناس.. أنا مدير مهرجان قرطاج وإليسا لا تعحبني.. قل لي صوت نجوى كرم أو جوليا بطرس أقول لك نعم، أو شيرين عبدالوهاب التي تمتلك إحساسا ”.

وتابع في تصريحات لإذاعة ”موزاييك إف إم“ التونسية، أن ”جورج وسوف انتهى.. هل هو لا يزال موجودا؟ لقد انتهى“، مشيرًا إلى أنه كان يحبه عندما كان صغيرا.

وخرجت المطربة اللبنانية، إليسا، عن صمتها، وردت على تصريحات مدير مهرجان قرطاج، قائلة عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“: ”الناس بتروح وبتجي واليسا بتبقى ملكة قرطاج“.