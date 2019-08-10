من هو الفنان الكويتي الراحل حمود ناصر؟

يعيش الوسط الفني في الكويت حالة من الصدمة إثر إعلان وفاة الفنان الشاب حمود ناصر (41 عامًا)، بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجئة.

ونعى فنانون وإعلاميون كويتيون الفنان الشاب الذي اعتبروا رحيله ”فاجعة“، مقدمين التعازي لعائلة الفقيد دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ظروف الوفاة.

ودشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم #حمود_ناصر_في_ذمة_ الله.

ونعى الممثل والمخرج الكويتي محمد العلوي صديقه الراحل، وغرد يقول: “ لا حول ولا قوة إلا بالله ، اللهم ارحمه واغفر له وانظر إليه بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين، اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار“ .

لاحول ولاقوه الا بالله ، اللهم ارحمه و اغفر له و انظر اليه بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين ، اللهم أبدله دارا خيرا من داره و أدخله الجنة و أعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار . #حمود_ناصر pic.twitter.com/NVQGtTpAfJ — محمد العلوي (@m7amad_al3alawi) August 10, 2019

وكتب الفنان عبدالعزيز محمد لويس: ”اللهم نسألك في هذا اليوم المبارك أن ترحم عبدك #حمود_ناصر وتغفر له وتتجاوز عنه.. اللهم آمين يا رب“.

اللهم نسألك في هذا اليوم المبارك أن ترحم عبدك #حمود_ناصر وتغفر له وتتجاوز عنه .. اللهم امين يارب — عبدالعزيز محمد لويس (@Abdulazizluies) August 10, 2019

الشاعر الكويتي أحمد الفيلكاوي كتب: ”رحيلك ألم في القلب ولأجلك بكت العيون تطمن يامن زرعت الحب باقي الوفى ومضمون إنا لله وإنا إليه راجعون“.

رحيلك الم في القلب

ولاجلك بكت العيون

تطمن يامن زرعت الحب

باقي الوفى ومضمون إنا لله وإنا إليه راجعون#حمود_ناصر pic.twitter.com/FJ6536g2Cj — أحمد الفيلكاوي (@a_17alfailakawy) August 10, 2019

ولد حمود ناصر عام 1977، وهو مطرب وملحن وشاعر غنائي كويتي، حيث أصدر ألبومات عدة وقام بتلحين عشرات الأغاني، كما خاض غمار تجربة التمثيل وألف العديد من تيترات المسلسلات كان أبرزها ”صديقات العمر والاختيار“.

وللفنان الراحل حمود ناصر العديد من الأعمال الفنية، منها: ”اطمئن، أنت عالبال، ليش ما تزور، وساعات، وتلون وحبيبي وأنهي كلامي والعين وراحت أيامي“؛ وغيرها من الأعمال.