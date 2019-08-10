وفاة الفنان الكويتي حمود ناصر

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توفي، صباح اليوم السبت، الفنان الكويتي حمود ناصر عن عمر ناهز 42 عامًا؛ بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة. وأعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان نبأ الوفاة عبر صفحتها على ”إنستغرام“. View this post on Instagram ‏توفى منذ قليل الفنان ⁧‫#حمود_ناصر‬⁩ بسبب ازمة قلبيه .. ان لله وان اليه راجعون اللهم ان ترحمة برحمتك وتغفرله في هذى…