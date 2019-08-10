الكويت.. وفاة شاب ”بدون“ بعد سقوطه من الطابق الثالث

لقي شاب من فئة ”البدون“ في الكويت؛ حتفه بعد سقوطه من الدور الثالث في منطقة الجهراء، إثر تعثره أثناء وقوفه على سطح منزله.

وكان الشاب وهو في العقد الثاني من عمره، قد سقط من سطح الدور الثالث بمسكنه منذ يومين، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه توفي اليوم السبت، وفقًا لصحيفة ”الراي“ المحلية.

وقد باشر رجال الأمن إجراء التحقيقات للوقوف على أسباب وقوعه من هذا المكان المرتفع، حيث ذكر ذووه ”أنه سقط بعد تعثره أثناء قيامه بإصلاح الستلايت“.

يذكر أن الشاب هو من فئة ”البدون“ التي تقدر السلطات أعدادهم بأقل من 100 ألف شخص، في حين يقول النشطاء إنهم أكثر من ذلك بكثير، وتعتبر قضيتهم من أبرز القضايا المثارة في البلد الخليجي، والتي لا تغيب عن النقاشات الشعبية والرسمية.