بدء عرض فيلم ”الفيل الأزرق 2“ بدور السينما السعودية الخميس المقبل

أعلنت شركة ”سينرجي فيلمز“ المنتجة لفيلم ”الفيل الأزرق 2“ بدء عرضه في صالات العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية الخميس المقبل، موضحة في بيان لها أنها ستقيم عرضًا خاصًا بحضور أبطاله في نفس يوم بدء عرضه في دور السينما.

وأوضحت الشركة أنه سيتم أيضًا عرض الفيلم في صالات السينما الإماراتية بدءًا من 31 أغسطس أيضًا، وذلك بالتزامن مع عرضه في مصر الذي انطلق اليوم الخميس.

وافتتحت الشركة المنتجة للفيلم، العروض في صالات تحت شعار (لا تخافوا لكن احذروا)، واحتفلت بالعرض الخاص في مصر بإحدى السينمات الكبرى بحضور النجوم كريم عبدالعزيز، وهند صبري، وإياد نصار، وشيرين رضا، وخالد الصاوي وأحمد خالد صالح.

ويأتي طرح الفيلم ’’الفيل الأزرق 2‘‘ في دور العرض السينمائية لينافس على إيرادات شباك التذاكر ‏قبل ‏أسبوعين تقريبًا من موسم أفلام عيد الأضحى.

والجزء الثاني من ’’الفيل الأزرق‘‘ يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبري في الجزء الثاني، كما يظهر الفنان إياد نصار والفنانة تارا عماد وعدد من الفنانين كضيوف شرف.