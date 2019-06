السعودية تبدأ عرض فيلم ”حملة فرعون“

View this post on Instagram

الآن بدور العرض السينمائية في المملكة العربية #السعودية والخليج فيلم #حملة_فرعون بطولة النجوم #عمرو_سعد و #مايك_تايسون و #روبي والعديد من نجوم السينما المصرية @amrsaad.official @miketyson @therubyegy @ramezamir_official @thorbjornsson @singeramar @hamdymarghany @suzannajmaldeen