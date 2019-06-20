السعودية تبدأ عرض فيلم ”حملة فرعون“

بدأت دور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج، اليوم الخميس، عرض الفيلم المصري ”حملة فرعون“، الذي يقوم ببطولته الفنان المصري عمرو سعد.

ووفقًا لبرنامج ”عرب وود“، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، فإن دور العرض السينمائية في السعودية بدأت عرض فيلم ”حملة فرعون“، كما قامت أيضًا بعض دول الخليج بالبدء بعرض الفيلم.

وحقق الفيلم في دور العرض المصرية، خلال موسم عيد الفطر وحتى الآن، 13 مليونًا و235 ألف جنيه، (765 ألف دولار).

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير، حول الشاب يحيى الشهير بـ ”فرعون“، الذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر للتوجه إلى سوريا لتحرير ابنه.

ويقوم ببطولة الفيلم: عمرو سعد، محمد لطفي، محمود عبدالمغني، روبي، مايك تايسون، حمدي الميرغني، وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز.