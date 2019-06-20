المخرج محمد سامي يكشف سر اختياره لتامر حسني وأحمد زاهر في ”ولد الغلابة“ (فيديو إرم)

أعرب المخرج المصري، محمد سامي، عن سعادته بنجاح مسلسله الأخير ”ولد الغلابة“، بطولة الفنان أحمد السقا، وردود الأفعال التي تلقاها، موضحًا أن الفكرة بدأت عندما اتفق مع السقا، على تقديم عمل صعيدي يحمل هدفًا وقيمًا إنسانية واجتماعية.

وأوضح سامي، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، خلال حضوره حفل تكريم حزب الوفد لنجوم دراما رمضان 2019، أنه لم يقم بأي تعديلات على نص المسلسل، لأنه من البداية، قام بتكوين فكرة العمل، وقدمها للمؤلف، الذي بدوره كتب نصًا لهذه الفكرة.

وأشار، إلى أنه لم يخرج أي عمل من قبل، نصه مكتوب، مؤكدًا أنه لا بد أن يكون صاحب الفكرة أولًا.

وعن الإضافة التي أحدثها ظهور الفنان تامر حسني وأحمد زاهر للعمل، قال سامي إنه اختار فنانين كبيرين لهما قاعدة جماهيرية كبيرة، مضيفًا: ”تامر حسني نجم الشباب في مصر والوطن العربي وأحمد زاهر فنان قدير يستطيع تجسيد أي شخصية، وبالفعل أقنع الجمهور بشخصية المحامي المرتشي“.

وعن أعماله الجديدة، قال محمد سامي إنه يستعد حاليًا للدخول في تصوير فيلم جديد، بطولة الفنان أكرم حسني، بالإضافة إلى وجود فيلم ومسلسل آخرين، ما زالا في مرحلة التحضير.