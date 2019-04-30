بعد خروجها من دراما رمضان.. هذه المسلسلات تنتظر العرض في 2019

عانت العديد من المسلسلات الكثير من الأزمات، فبعدما كان مقررًا لها العرض في موسم دراما رمضان 2019، اضطر صناعها مع توالي الأزمات لاتخاذ قرار الخروج من السباق الرمضاني، وهناك مسلسلات تقرر لها العرض خلال العام الجاري، وأخرى لن يستطيع صناعها إلا الظهور في موسم رمضان 2020.

وترصد ”إرم نيوز“، المسلسلات التي ستعرض خلال العام الجاري ولن تنتظر العام 2020.

القضية 36 لعمرو يوسف

بعد عدة تحضيرات لبدء تصوير مسلسل ”القضية 36“ للفنان المصري عمرو يوسف، توقف التحضير نهائيًا للعمل فجأة، وعلل ريمون مقار منتج المسلسل، التوقف نظرًا لضيق الوقت.

وتواصلت ”إرم نيوز“، مع مصدر مقرب لريمون في شركته ”فنون مصر“، وأكد أن التسويق هو السبب الرئيس لتوقفه، منوهًا إلى أن هذا كان شرطًا في العقد، وبعد فشل التسويق اضطر عمرو يوسف للاعتذار عن العمل والتفرغ لاستئناف تصوير فيلمه السينمائي ”ولاد رزق“.

وأكد المصدر أن الشركة تدرس حاليًا تصوير المسلسل بعد رمضان، تمهيدًا لعرضه خلال هذا العام، موضحًا أن سياسة شركة ”فنون مصر“ خلق موسم موازٍ لرمضان، وهو ما نجحت فيه بالفعل، حيث تم عرض عدة أعمال بهذه الطريقة، آخرها مسلسل ”قيد عائلي“، الذي يعرض حاليًا وينتهي مع حلول شهر رمضان.

ونوه المصدر إلى أن الفنان عمرو يوسف لا يرغب في الظهور خارج دراما رمضان، مبررًا ذلك بأنه يحبذ الظهور خلال موسم رمضان، كما اعتاد الجمهور على رؤيته، إضافة إلى أنه يضع نموذج مسلسل ”بين عالمين“، للفنان طارق لطفي، أمامه، ولا يريد خوض ذات التجربة.

ومسلسل ”القضية 36″، من تأليف نبيل عبدالحميد، ومحمود حجاج، وإخراج محمد سلامة، ومن المقرر مشاركة محمود عبدالمغني، وإيهاب فهمي، في العمل.

مملكة إبليس لـ“غادة ورانيا“

يواصل صناع مسلسل ”مملكة إبليس“، تصوير المسلسل بعد الاستقرار على هذا الاسم ليكون النهائي للعمل، وتم إبلاغ الرقابة به، ورغم إعلان الجهة المنتجة للمسلسل عرضه في رمضان 2019، إلا أنه تم تأجيله ليعرض بعد موسم دراما رمضان المقبل.

وأكد أحمد خالد موسى، مخرج المسلسل خلال تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أنه يواصل التصوير، ولا توجد أزمات في هذا المسلسل سوى قرار العرض خارج رمضان، لافتًا إلى أن هذا كان توجه الشركة في البداية، ولكنها لم تعلن رسميًا أملًا بتسويقه.

وأضاف المخرج المصري، أن الجمهور إذا دقق النظر سيجد الصور التي تنشر من الكواليس ليس فيها كلمة رمضان 2019، كما أنه لم يتم طرح بروموهات دعائية للعمل.

ومسلسل ”مملكة إبليس“، بطولة جماعية بين غادة عادل، ورانيا يوسف، وتدور أحداثه في إطار شعبي، حيث تجمع ”الحارة الشعبية“ جميع الممثلين وقصص حياتهم، وتكشف عن أمور شخصية وحياتية في المجتمع، ويشارك في المسلسل: سلوى خطاب، أحمد داوود، إيمان العاصي، محمد جمعة، كريم قاسم، خالد أنور، وغيرهم، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

الضاهر لمحمد فؤاد

أزمات متلاحقة واجهت مسلسل ”الضاهر“، الذي يقوم ببطولته الفنان المصري محمد فؤاد، فبعد الحديث عن عرض المسلسل خلال رمضان 2019، تراجع صناع العمل عن القرار ليتم تسويقه لقناة ”الحياة“ التي أعلنت عن عرضه قبل شهر رمضان، إلا أن المشاهدين فوجئوا بعدم عرضه دون ذكر أسباب، على أن يكون جاهزًا في موسم رمضان المقبل.

وأكد الفنان تامر عبدالمنعم، أن المسلسل ”منحوس“، كاشفًا عن عدم عرضه خلال رمضان المقبل، وأوضح أن السبب يعود لبعض التعديلات الخاصة، وكلها في نهاية المسلسل، موضحًا أن الجهة التسويقية اشترطت استلام المسلسل كاملًا وهو ما يصعب في الوقت الحالي، لأن هناك 10 أيام تصوير متبقية، لافتًا خلال تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أنه لم يتم تحديد موعد نهائي لعرضه، ولكن غالبًا سيكون خلال الفترة المقبلة بعد مرور شهر رمضان.

و“الضاهر“، بطولة: محمد فؤاد، وحسن يوسف، ورغدة، وتامر عبدالمنعم، ومادلين طبر، وإنجي شرف، وفريال يوسف، وأحمد منير، وأميرة هاني، وسميرة محسن، وغيرهم، ومن تأليف تامر عبد المنعم، وإنتاج تامر مرسي، وتامر عبدالمنعم، ومدير التصوير كمال عبد العزيز، ومن إخراج ياسر زايد.

على الجانب الآخر، يرفض النجوم الكبار الذين خرجت مسلسلاتهم من دراما رمضان 2019، الظهور خارج الموسم، وعلى رأسهم عادل إمام، الذي خرج مسلسله ”فالنتينو“، من الموسم، إضافة إلى يسرا، بمسلسل ”بيت العيلة“، ونيللي كريم بمسلسل ”النصابين“.

ويؤكد الناقد المصري، سمير الجمل، أن هناك نجومًا كبارًا لم يظهروا في دراما رمضان، مما أفقد الموسم بريقه، ومنهم عادل إمام، ويحيى الفخراني ويسرا، فلو ظهر هؤلاء خارج دراما رمضان، ربما يفقدون شريحة كبيرة من الجمهورين المصري والعربي، لأن هؤلاء نجوم موسم، وإذا أطلوا خارجه لن يستحوذوا على كافة الفئات الجماهيرية.

وأضاف خلال حديثه لـ“إرم نيوز“، أن المسلسلات المذكورة، والتي خرجت من سباق رمضان، لا مانع لدى أبطالها من الظهور خارج موسم دراما رمضان، لأن شعبيتهم محدودة، وزيادة إقبال الجمهور على مسلسل مثل ”مملكة إبليس“، لن تفيد في شيء، إضافة إلى أن محمد فؤاد، يغيب عن جمهوره منذ 9 سنوات، وتواجده أو عدم تواجده لن يؤثران، ولكن المحزن أن يظهر عمرو يوسف، خارج دراما رمضان لأنه نجم كبير، وظهوره خلال رمضان اعتاد عليه الجمهور، والجميع رأى نجاحه في مسلسل ”جراند أوتيل“، وبعده ”طايع“، العام الماضي.