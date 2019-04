10 مسلسلات تعلن سيطرة ”دراما الاقتباس“ على الماراثون الرمضاني (فيديو)

يسارع القائمون على الأعمال الدرامية المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل الوقت للانتهاء منها حتى تدخل في سباق المنافسة الدرامية، إلا أن بعض الأعمال سيستمر تصويرها خلال الشهر الكريم.

ولم تخل العديد من المسلسلات من عملية الاقتباس من أعمال أجنبية وغربية وأيضًا الاقتباس من نصوص روائية وقصصية عربية وعالمية بعد تراجع عملية التأليف والكتابة الحديثة وضعفها مما دفع شركات الإنتاج والمؤلفين إلى عملية الاقتباس المختلفة.

وفي التقرير التالي نرصد أبرز الأعمال الدرامية التي تخوض السباق الرمضاني العام الجاري ومقتبسة من أعمال أجنبية وقصص وروايات مختلفة.

”زي الشمس“

يعتبر مسلسل ”زي الشمس“ الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني مقتبسًا عن مسلسل إيطالي يحمل اسم ”الشقيقتان“ وعرض قبل عامين وحقق نجاحًا كبيرًا، ويدور العمل في إطار تشويقي، حول جريمة قتل غامضة وخلال الحلقات تنكشف خيوط الجريمة.

المسلسل من إنتاج ”محمد مشيش“، بطولة أحمد داوود، محمد علاء، أحمد السعدني، أحمد مالك، أحمد سلامة، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كاملة أبو ذكري، ويعرض عبر شبكة ”أم بي سي“.

الخوابي

مسلسل ”الخوابي“ مقتبس من 3 قصص عالمية هي: ”تاجر البندقية“، و“الحب في زمن الكوليرا“، و“الجميلة والوحش“.

المسلسل من بطولة إياد نصار، عبير عيسى، محمد العبادي، سهير فهد، عبدالكريم القواسمي، رفعت النجار، حسن أبوشعيرة، داوود جلاجل، أنور خليل، وديانا رحمة، تأليف وحوار وسيناريو وفاء بكر، وإخراج محمد علوان.

ويستلهم مؤلف العمل شخصية الأرستقراطي عن ”تاجر البندقية“، والعجوز العاشق عن الحب في زمن الكوليرا، والشاب الذي يقع في حب الفتاة الثرية عن الجميلة والوحش.

تدور أحداث القصة قبل 20 عامًا في قرية ”الخوابي“، حيث نتتبع عدة قصص حب تدور في إطار اجتماعي، بينها قصة حب تستيقظ في قلب صاحبها السبعيني بعد سنوات من ترك محبوبته، وقصة حب أخرى بين فتاة أرستقراطية وشاب كاد الجميع يعده وحشًا.

العذراء

كما أن مسلسل ”العذراء“ الذي يعد من أبرز المسلسلات الخليجية الذي يخوض السباق الدرامي في رمضان 2019، مقتبس من المسلسل الأمريكي ”orange in the new black“.

العمل من بطولة النجمة الكويتية شجون، وشجون الهاجري، هيفاء حسين، محمد يس، سعاد علي، إيمان قمبر، إلهام علي، والعديد من نجوم الخليج.

وتدور أحداث المسلسل في إطار (درامي، اجتماعي، تراجيدي) حول عدة سجينات تلاقت مصائرهن و قصصهن خلف أسوار السجن وظلمته، وتواجه بطلة العمل ”شجون“ حكم الإعدام، وسوف تترأس عصابة في السجن.

أثر الفراشة

أما قصة مسلسل ”أثر الفراشة“ فهي مقتبسة من رواية ”الحب في زمن الكوليرا“ للروائي الكولومبي الراحل جابرييل جارثيا ماركيز.

والعمل من بطولة: سمر سامي، عبدالهادي الصباغ، بيار داغر، نورا رحال، سيف الدين سبيعي، علاء قاسم، رباب كنعان، روبين عيسى، ومروة الأطرش، تأليف محمود عبدالكريم وإخراج زهير قنوع.

ويتناول العمل قصة حب كبيرة محاطة بقصص حب موازية، تجري أحداثه بين سبعينيات القرن الماضي ويومنا الحالي، والمسلسل دعوة إلى الحب في زمن البشاعة والعنف.

مسلسل خمسة ونص

كما اقتبس مسلسل ”خمسة ونص“ من عدّة قصص وفقًا لبيان شركة الإنتاج دون الكشف عنها، والذي تقوم ببطولته النجمة اللبنانية نادين نجيم والنجمين السوريين قصي خولي ومعتصم النهار.

وتدور قصة المسلسل في نسق درامي يعكس الصراع والحب والمؤامرة والخيانة ودور السلطة السياسية والمالية والإعلامية، وتجسد نادين دور طبيبة أورام سرطانية، والعمل من إخراج فيليب أسمر، تأليف إيمان السعيد.

صانع الأحلام

مسلسل “ صانع الأحلام“ تم اقتباس قصته من رواية ”صانع الأحلام“ للكاتب هاني نقشبندي.

العمل بطولة: مكسيم خليل، أروى جودة، إلى جانب طوني عيسى، وجيسي عبدو، وإيلي مترو، ومي سليم، ورنا ريشة، وساندي حكيم، وجهاد سعد، ومجموعة من النجوم العرب، سيناريو وحوار بشار عباس، إخراج محمد عبدالعزيز.

ويتناول العمل قصة عالم فيزيائي يُدعى الدكتور سامي عمران (مكسيم خليل)، يرث موهبة تفسير الأحلام من والده، ويتمكن بعد طول اجتهاد من اكتشاف طريقة تجعله قادرًا على التأثير في أحلام الآخرين، ورسم أحداث الحلم الذي يُريده لدى أي شخص والتحكم فيه، لهذا السبب وعندما يصل إلى هذه المعادلة، تأخذ جهات أمنية في مراقبته لسرقة نتائج أبحاثه.

ص. ب. 1003

أما مسلسل “ ص. ب. 1003″ حولته ”أبوظبي للإعلام“ إلى مسلسل تلفزيوني، ضمن مبادرتها ”أرى روايتي“ للكاتب الإماراتي سلطان العميمي وهي الرواية الفائزة بالمركز الأول للمبادرة.

العمل من بطولة: ميثا محمد، هدى الغانم، جاسم الخراز، أمل محمد، خالد النعيمي وخديجة سليمان، سيناريو وحوار محمد حسن أحمد، وإخراج باسم شعبو.

وتتواصل الأحداث حول قصة صراع فكري تتمازج فيه القيم التي سادت الفترة الممتدة بين 1986 و1987، في مركز بريد الذيد، حيث يتم تعيين ”يوسف“ مسؤولًا عن صناديق البريد، وتكون مهمته الأولى إنهاء اشتراك صندوق بريد رقم 1003 للمدعو ”عيسى“ بسبب الوفاة، وتسليم ما بداخله من رسائل لوالده.

حضن الشوك

ويتطرق المسلسل الكويتي ”حضن الشوك“ المقتبس من قصة حقيقية، والذي يعرض في رمضان 2019، إلى قصة فتاة تضيع من والدتها خلال غزو الكويت لتمر السنوات وتعود لمسقط رأسها للبحث عن عائلتها.

المسلسل يشارك في بطولته الفنانة إلهام الفضالة وإبراهيم الحربي ونور الغندور ومحمد العلوي وخالد البريكي، تحت إدارة المخرج حمد البدري.

لا موسيقى في الأحمدي

كما تم اقتباس قصة مسلسل ”لا موسيقى في الأحمدي“ من رواية ”لا موسيقى في الأحمدي“ للكاتبة منى الشمري، التي فازت بجائزة الدولة التشجيعية في الكويت.

المسلسل من بطولة: عبدالمحسن النمر، جاسم النبهان، نور الكويتية، شيماء، إيمان الحسيني، غرور صفر، وفوز الشطي وآخرون، تأليف منى الشمري، وإخراج محمد دحام الشمري.

ويتناول المسلسل الحياة الاجتماعية والتجارية والأبعاد الإنسانية والنفسية في مدينة الأحمدي في مرحلة مهمة من تاريخها، خلال الستينيات ومطلع السبعينيات من القرن الماضي، والعلاقة الاجتماعية التي تحكم تلك المدينة.

عندما تشيخ الذئاب

تم اقتباس مسلسل ”عندما تشيخ الذئاب“ من رواية الكاتب الراحل جمال ناجي ”عندما تشيخ الذئاب“، وتدور أحداثها بالعاصمة الأردنية عمّان خلال تسعينيات القرن الماضي، وحولّها الكاتب السوري حازم سليمان إلى نصٍّ تلفزيوني تجري أحداثه في سوريا، والرواية وصلت للقائمة القصيرة في جائزة البوكر العربية 2010.

العمل من بطولة: سلوم حداد، عابد فهد، فادي صبيح، محمد حداقي، أيمن رضا، سمر سامي، ميسون أبو أسعد، مرح جبر، هيا مرعشلي، حسن عويتي، باسل حيدر، أنس طيارة، علي كريّم، رشا بلال، سيناريو وحوار الكاتب حازم سليمان، إخراج عامر فهد.

المسلسل يناقش صراعات وتحولات شريحة واسعة من المجتمع في التسعينيات التي شهدت جملة من الأحداث السياسية والاقتصادية التي امتد تأثيرها على الوطن العربي بصورة عامة.