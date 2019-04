بعد ”الهوت شورت“.. رانيا يوسف بالحجاب في ”مملكة إبليس“ (صورة)

View this post on Instagram

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، جدلًا واسعًا بعد نشر صورة لها على صفحتها بـ“إنستغرام“، وهي ترتدي الحجاب، بطريقة مختلفة لما اعتادت الظهور عليه. ورغم توضيح ”يوسف“ أن الصورة من مسلسلها الجديد ”مملكة إبليس“، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، إلّا أن الجمهور تفاعل بقوة مع المنشور وتباينت ردود الفعل حيال ذلك، فبينما اعتبره فريق لائقًا بها، هاجمها آخرون وذكّروها بملابسها الفاضحة. . . #إرم_نيوز #مصر #رانيا_يوسف #الحجاب #مملكة_إبليس #رمضان #مسلسلات_رمضان #هوت_شورت #أخبار #منوعات #تفاعل #لايك #لايكات #سناب #سنابات#like #likesforlikes #raniayousef #egypt . . @raniayoussef_