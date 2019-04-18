مصر.. السماح بعرض فيلم ”رأس السنة“ بعد حذف مشاهد جريئة لبطلاته

وافق جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، على عرض فيلم ”رأس السنة“، للفنانة شيرين رضا، وذلك بعد حذف مشاهد جريئة لبطلات الفيلم ضمن أحداثه.

وأكد مصدر بجهاز الرقابة، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن المشاهد المحذوفة من الفيلم هي مشاهد جريئة بطلاتها شيرين رضا، وإنجي المقدم، إضافة إلى مشاهد لتعاطي المخدرات وارتداء ”المايوه“.

وأضاف المصدر، أن الاعتراض من اللجنة التي شاهدت الفيلم على أحداث ليلة رأس السنة التي تشهدها مصر، وأنها لا تتماشى مع تقاليد المجتمع المصري.

وتُجسد شيرين رضا، دور سيدة من صفوة المجتمع تعيش حياة منفتحة؛ ما يُعرضها للكثير من المخاطر مع أحد أبناء الطبقة المتوسطة، في إطار من التشويق.

وقررت الشركة المنتجة للفيلم طرحه في موسم ”شم النسيم“ المقبل، وتحديدًا بعد الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر والمقرر إجراؤها أيام الـ20 والـ21 والـ22 من شهر نيسان/أبريل الجاري.

يُذكر أن الفيلم يقوم ببطولته الفنانة شيرين رضا، وبسمة، وإياد نصار، وأحمد مالك، وهدى المفتي، ومن تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر.