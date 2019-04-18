إذاعة مصرية: ”آس“ تمهد لانتقال محمد صلاح من نادي ليفربول إلى ريال مدريد

أشارت تقارير صحفية إلى أن محمد صلاح نجم ليفربول طلب الرحيل عن ناديه الإنجليزي بنهاية الموسم بعد خلاف مع مدربه يورغن كلوب.

وقالت صحيفة AS الإسبانية أمس الأربعاء إن صلاح قد يتم عرضه للبيع بنهاية الموسم بناء على رغبته بعد نقاش حاد مع المدير الفني الألماني، وفقًا لصحف إنجليزية.

وقالت الصحيفة إن الدولي المصري أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل، لكن، نجحت وساطة ملاك النادي في إقناعه بالبقاء مع السماح له بالرحيل في حال ظلت رغبته كما هي بنهاية الموسم.

ومن الممكن أن يفتح هذا السيناريو الباب أمام عمالقة أوروبا باستغلال الفرصة والتفاوض مع صلاح البالغ عمره 26 عامًا، خاصة أن ريال مدريد أبدى رغبته في ضمه الموسم الماضي.

ورغم أنه في هذا الموسم لا يبدو صلاح بين أولويات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي مقارنة بزميله السنغالي ساديو ماني، فإن الأمر قد يتغير.

وسجل صلاح 22 هدفًا في 45 مباراة هذا الموسم بينما سجل الموسم الماضي 44 هدفًا في 52 مباراة واحتل المركز الثاني في صدارة الحذاء الذهبي الأوروبي.

ولعب محمد صلاح رفقة ناديه ليفربول ضد بورتو وسجل وصنع أهدافًا في فوز كبير بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ما سمح للريدز بالتأهل لنصف النهائي حيث سيواجه برشلونة.

وسخر وكيل محمد صلاح ومحاميه، رامي عباس، من تقارير آس، كما نفى نادي ليفربول تلك الأنباء تمامًا.

آس تمهد للصفقة

وقالت إذاعة أون سبورت إف إم وفقًا لمصادرها إن هناك حديثًا تم بين صلاح وكلوب لكن لم يتطور كما وصفت آس الأمر بالخلاف، وأشارت أون سبورت إلى أن الصحيفة المقربة من ريال مدريد تمهد لانتقال محمد صلاح الصيف المقبل للنادي الملكي الإسباني.

وبحسب أون سبورت إف إم، فإن محمد صلاح يعد أبرز المطلوبين في ريال مدريد الصيف المقبل رفقة إيدين هازارد.