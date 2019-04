ليفربول يضرب موعدًا مع برشلونة ويصعد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بورتو (فيديو)

View this post on Instagram

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي، إلى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه بورتو البرتغالي بأربعة أهداف لهدف في إياب ربع نهائي البطولة القارية. وجاء تأهل ليفربول للمربع الذهبي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بثنائية نظيفة. بذلك سيضرب ليفربول موعدًا مع برشلونة الإسباني في المربع الذهبي للبطولة القارية. . . #إرم_نيوز #ليفربول #الدوري_الإنجليزي #دوري_ابطال_اوروبا #بطولة #محمد_صلاح #liverpool #fc #porto #salah #mohammedsalah #mohamedsalah