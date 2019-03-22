الفنان أحمد فلوكس يعلن بداية تصوير فيلمه الجديد ”براءة ريا وسكينة“ (فيديو إرم)

أعلن الفنان المصري أحمد فلوكس، بداية تصوير فيلمه الجديد بعنوان ”براءة ريا وسكينة“، بمشاركة عدد كبير من النجوم، مشيرًا إلى أن هناك عملًا سيجمعه مع زوجته الفنانة هنا شيحة خلال الفترة المقبلة.

وقال فلوكس، في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“، خلال حضوره معرض والد زوجته الفنان التشكيلي أحمد شيحة، إنه لن يشارك في أي عمل درامي خلال شهر رمضان 2019.

وأوضح أنه ينتظر طرح فيلمه الجديد ”الممر“، والمقرر أن يتم عرضه خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وأضاف أن اهتمامه بمجال الفن التشكيلي زاد بشكل كبير بعد زواجه من الفنانة هنا شيحة، ابنة الفنان التشكيلي أحمد شيحة، موجهًا لها رسالة حب وتحية وأن تدوم بينهما حالة الحب والتفاهم إلى الأبد.