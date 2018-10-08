والد هنا شيحة يحسم الجدل المثار حول ارتباط ابنته بالفنان أحمد فلوكس (فيديو)

حسم الفنان التشكيلي أحمد شيحة والد النجمة هنا شيحة ، الجدل المثار حول ارتباط ابنته بالفنان أحمد فلوكس، بعد انتشار أنباء عن زواجهما ومباركة عدد من النجمات لهنا على “إنستغرام”.

وقال شيحة في تصريح خاص لإرم نيوز: “لم يحدث كتب كتاب أو خطوبة، ولكن بالفعل أحمد اتقدم لخطبة ابنتي، وأنا عرضت عليها الأمر ولم يحدث أي خطوة حتى الآن”.

وأضاف الفنان التشكيلي: “تحدثت مع أحمد وقلت له إن مسألة الزواج تحتاج إلى وقت وسآخذ رأي هنا في الأمر، ولم يحدث أي اتفاق بيني وبينه على موعد كتب الكتاب والزواج”.

وتابع: “هناك وضع خاص لهنا، بسبب نجليها آدم ومالك، لابد من ترتيبات خاصة لحياتهما، هما يقيمان معي أحيانًا ومع والدتهما أوقاتا أخرى”.

وكانت هنا شيحة قد أثارت جدلًا واسعًا بنشرها صورة لها مع فلوكس، عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام” وضع فيها الأخير يده حول وسطها، بينما سندت هي يدها على صدره، في مشهد يبدو رومانسيًا بين الثنائي.

الأمر الذي سبب حيرة المتابعين بعد نشر هنا هذه الصورة، هو نفي الفنان أحمد فلوكس قبلها بأيام، الخبر الذي انتشر بشأن ارتباطه بهنا شيحة، واصفًا في مداخلة هاتفية بأحد البرامج، هذه الأنباء بـ”العبث”، وطالب بمحاكمة الصحفي الذي نشر الخبر.

وما زاد من غموض الموقف، تلك التهاني التي تلقتها هنا من بعض زميلاتها الفنانات على الصورة، مثل الفنانة مي سليم التي كتبت لها: “مبروك أحبكم أنتم الاثنين”، بينما قالت الفنانة رشا مهدي: “ربنا يحميكم”.

وعلقت الفنانة لقاء سويدان على الصورة، قائلة: “ربنا يسعدك حبيبتي”، واكتفت الفنانة ندى بسيوني بوضع عدة قلوب حمراء كتعليق على الصورة.

وانهالت التساؤلات من جانب متابعي هنا شيحة حول سبب وضعها لهذه الصورة، بل إن البعض أشار إلى أنها قد تكون جزءًا من الدعاية لقصتهما العاطفية المقرر أن يلعبا دور البطولة بها ضمن حلقات مسلسل “نصيبي وقسمتك” الذي يقدم كل عدة أيام قصة جديدة لنجوم مختلفين ويعرض حاليًا يوميًا على قناة “سي بي سي”.