والد هنا شيحة يحسم الجدل المثار حول ارتباط ابنته بالفنان أحمد فلوكس (فيديو)

الأمر الذي سبب حيرة المتابعين بعد نشر هنا هذه الصورة، هو نفي الفنان أحمد فلوكس قبلها بأيام، الخبر الذي انتشر بشأن ارتباطه بهنا شيحة، واصفًا في مداخلة هاتفية بأحد البرامج، هذه الأنباء بـ”العبث”، وطالب بمحاكمة الصحفي الذي نشر الخبر.
وما زاد من غموض الموقف، تلك التهاني التي تلقتها هنا من بعض زميلاتها الفنانات على الصورة، مثل الفنانة مي سليم التي كتبت لها: “مبروك أحبكم أنتم الاثنين”، بينما قالت الفنانة رشا مهدي: “ربنا يحميكم”.
وعلقت الفنانة لقاء سويدان على الصورة، قائلة: “ربنا يسعدك حبيبتي”، واكتفت الفنانة ندى بسيوني بوضع عدة قلوب حمراء كتعليق على الصورة.
وانهالت التساؤلات من جانب متابعي هنا شيحة حول سبب وضعها لهذه الصورة، بل إن البعض أشار إلى أنها قد تكون جزءًا من الدعاية لقصتهما العاطفية المقرر أن يلعبا دور البطولة بها ضمن حلقات مسلسل “نصيبي وقسمتك” الذي يقدم كل عدة أيام قصة جديدة لنجوم مختلفين ويعرض حاليًا يوميًا على قناة “سي بي سي”.