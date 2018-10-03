لأول مرة.. هنا شيحة تعلق على اختفاء شقيقتها حلا رغم عودتها للوسط الفني

علقت الفنانة هنا شيحة لأول مرة علي اختفاء شقيقتها حلا مؤخرًا عن الساحة الفنية وحذفها لكل صورها علي “انستغرام” رغم خلعها للحجاب وتراجعها عن اعتزال الفن.

وقالت هنا شيحة – في مقابلة ببرنامج “تريندنج ام بي سي”- أن شقيقتها بوضع جيد ولكنها لا تعلم السبب وراء حذفها لصورها بـ”انستغرام”، مشيرة إلى أنها تتوقع أنها في الأغلب كانت تريد نشر جلسات تصوير جديدة ومتميزة وليس مجرد صور عادية.

وشددت الفنانة المصرية أنها وشقيقتيها “رشا ومايا” يدعمن حلا في قراراتها سواء باعتزالها الفن تمامًا أو عودتها له من جديد.

وأضافت هنا أنها متحمسة للغاية لعودة حلا، موضحة أنها تتمنى تقديم عمل فني معها ولكنها تنتظر ترتيبها لأمورها أولا واختيار الأعمال التي تناسبها ثم الاعداد لعملهما بعد ذلك.

وكانت الفنانة حلا شيحة، التي خلعت الحجاب مؤخرًا وعادت للفن بعد غياب 12 عام، قد أثارت جدلًا كبيرًا خلال الأيام الماضية بعد حذف كل صورها من على صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام” لدرجة أن البعض تخيل أنها عادت في قرارها خاصة مع أنباء عودتها إلى زوجها وبناتها في كندا.