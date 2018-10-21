هنا شيحة وأحمد فلوكس.. ليس الزواج الأول بعيدًا عن عين “الحسود”

لم يكن الثنائي المصري أحمد فلوكس، وهنا شيحا، أول من يرتبط بشكل رسمي في عالم الفن بعد شائعات عن وجود علاقة حب بينهما، إلا أنهما شكّلا نموذجًا ناجحًا من بين عشرات القصص التي خرجت حول نجوم آخرين وباءت بالفشل بسبب ما يرجعه البعض لـ”الحسد”.

ويرصد “إرم نيوز” فنانين توَّجوا علاقتهم بالزواج بعد سلسلة من النفي، وآخرين تسبب إعلانهم عن الارتباط بخلافات هددت زواجهم.

محمد رشاد ومي حلمي

بمجرد ارتباط الثنائي رشاد ومي، واصلا التعبير عن حبهما لبعضهما على الملأ عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشعر كل من يتصفح صفحاتهما أنهما ثنائي فريد من نوعه، حتى وقع الخلاف بينهما في آخر لحظة قبل أن يتوجّها إلى قاعة حفل الزفاف.

ووقع شجار بين مي ورشاد بسبب تأخر الفنان الشاب على عروسه قبل التوجه للخضوع لجلسة التصوير، ليتم تأجيل الحفل لأجل غير مسمّى.

ناهد السباعي ورجل الأعمال محمد عبدربه

بنفس الطريقة، انفصلت الفنانة ناهد السباعي عن رجل الأعمال محمد عبدربه قبل ساعات من حفل زفافهما، رغم حالة الانسجام التي ظهرت بينهما، وكانت تحرص ناهد على إظهارها بصفة مستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن الحسد كان له مفعول “السحر” كما يرى المؤيدون لهذا الطرح، حيث تم تأجيل الحفل قبل ساعات من انطلاقه لأسباب غير واضحة، إذ اكتفت السباعي فيما بعد بالتأكيد على أن كل شيء نصيب، وأن الإنسان عندما يكتشف أنه أخطأ في اختياراته، يجب التراجع في الوقت المناسب.

أسما شريف منير ومحمود حجازي

تكرر الموقف نفسه مع الثنائي أسما شريف منير، والفنان محمود حجازي، حيث أعلنت الأولى خبر الانفصال رسميًا عبر تغريدة على “تويتر”، في مفاجأة غير متوقعة، حيث كانت دائمًا ما تتغزل بحبيبها أمام أعين نشطاء التواصل الاجتماعي.

وبعد فترة من الانفصال، عاد الثنائي لبعضهما، ولكن في سرية تامة، وتم زواجهما بشكل مفاجئ.

شيرين وحسام حبيب

سار الثنائي المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب ومواطنها الفنان حسام حبيب على نهج مختلف تمامًا بشأن علاقتهما، حيث نفى كل منهما الأنباء التي ترددت عن ارتباطهما، حتى فوجئ جمهورهما بخبر زواجهما، وتبدو علاقتهما من أنجح العلاقات في الوسط الفني.

حسن الرداد وإيمي سمير غانم

فضل الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم، إخفاء علاقتهما رغم أن الأمر كان واضحًا لجميع من في الوسط الفني، بالإضافة إلى ظهورهما سويًا في العديد من المناسبات غير الفنية.

وكرر الرداد نفيه أنباء ارتباطه بـ”إيمي” في أكثر من مناسبة، وعند حلوله ضيفًا في البرامج الفنية، أصر على عدم وجود أي علاقة حب تربطه بالفنانة الشابة.

وبشكل مفاجئ أيضًا، أعلن الثنائي خبر زواجهما ليتضح بعد ذلك أن النفي المتكرر من جانبهما كان خوفًا من “الحسد”.

أحمد فهمي وهنا الزاهد

سار الفنان المصري أحمد فهمي على هذا النهج في علاقته بـ”هنا الزاهد”، فبعد سلسلة من النفي احتفل بخطوبته على النجمة الشابة في أجواء عائلية.

وبمجرد إعلان خطبتهما أصبح فهمي من أبرز متابعي صفحة هنا الزاهد على “إنستغرام”، فدائمًا ما يعبر عن حبه لها في تعليقاته على صورها، كما يحرص على مشاركة لحظاتهما السعيدة على صفحته الشخصية.

وكان من المقرر أن يقام حفل زفاف هنا وفهمي خلال الفترة المقبلة، إلا أنه تم تأجيله لأجل غير مسمى، وادّعى الثنائي أن الأمر يعود إلى انشغالهما بمسلسلات رمضان.