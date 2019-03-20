الفنان الإماراتي منصور الفيلي ينضم لأسرة الفيلم الهوليوودي ”The Misfits“

انضم الفنان الإماراتي منصور الفيلي إلى فريق عمل الفيلم العالمي ”The Misfits“، الذي يتم تصوير أغلب مشاهده في العاصمة أبوظبي، ليصبح ثاني فنان عربي في الفيلم، بعد الفنان السوري سامر المصري.

ويشارك ”الفيلي“ إلى جانب كل من بطل ”جيمس بوند“ الممثل الأيرلندي بيرس بروسنان، والممثلين تيم روث وجيمي تشونغ وهيرميون كورفيلد.

وجاء اختيار منصور الفيلي؛ بعد ترشيحه من قبل مخرج الفيلم رينيه هارلين، الذي شاهد له عدة لقطات من أعمال سابقة.

وتدور أحداث فيلم The Misfits حول مجرم يجد نفسه عالقًا في سرقة كبيرة، بعدما تم تجنيده من قبل مجموعة من اللصوص غير التقليديين، ما سيؤدي إلى تغيير حياته وحياة العديد من الأشخاص حوله.