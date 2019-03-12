أبوظبي تخفض رسومًا لدعم قطاعات السياحة والضيافة

خفضت إمارة أبوظبي رسومًا خاصة بالسياحة، لمساعدة قطاع الضيافة المعتل، وجذب مزيد من السائحين للإمارة التي تسعى لتنويع مواردها الاقتصادية.

وقالت دائرة الثقافة والسياحة، اليوم الثلاثاء، إنها خفضت رسوم السياحة إلى 3.5 % من 6 %، ورسوم البلدية إلى 2 % من 4 %، ورسوم غرف الفنادق إلى 10 دراهم من 15 درهمًا (4 دولارات).

وتوجد في الإمارة مزارات عديدة، من بينها سباق ”فورمولا 1“ ومتحف اللوفر أبوظبي والمتنزه المغلق عالم ”وارنر براذرز“.

ويجري حاليا بناء متحف ”جوجنهايم“ ومتحف ”زايد“ الوطني.

واستقبلت دبي المجاورة 15.9 مليون سائح العام الماضي، مقارنة مع 10 ملايين ضيف حلوا على فنادق أبوظبي في 2018.

وجاءت خطوة خفض الرسوم إثر دراسة لفنادق أبوظبي أجرتها الدائرة.

وقال وكيل دائرة الثقافة والسياحة، سيف سعيد غباش، إن ”قطاع السياحة بديل مهم للنفط، ومن الضروري دعم هذا القطاع الذي يواجه مصاعب كي نتيح له المساهمة في تحقيق أهداف المستقبل“.

وأضاف أن التأثير المالي لخفض الرسوم سيبلغ مليار درهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وتنوي دائرة الثقافة والسياحة إنفاق 500 مليون درهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة للترويج للإمارة وجذب السائحين، في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية المسمى ”غدًا 21“.