النجمة التركية بيرين سات تطلب الطلاق من زوجها كنان دوغلو (صور)

لا تتوقف الأنباء حول طلاق النجمة التركية، بيرين سات، بطلة مسلسل ”العشق الممنوع“، وزوجها المغني، كنان دوغلو، لاسيما بعد عيش كل واحد منهما في منزل على حده.

ومنذ أن تزوج الثنائي الفني، كنان وبيرين سات، قبل خمسة أعوام، لم تتركهما أنباء الإنفصال، وأصبح الجميع يتحدث عنهما.

وبحسب موقع ”ميديا فاريسي“ التركي، طلبت بيرين سات الطلاق من زوجها المغني كنان دوغلو، حتى أنها لا تريد أي تعويض مادي لإتمام الطلاق.

ورغم أن كينان دوغلو يؤكد أن بإمكانهما التغلب على مشاكلهما، إلا أن بيرين سات مصممة على الطلاق! هكذا بدأ كل واحد منهما العيش في منازل منفصلة.

ثمة أحد لا يعلم ما إذا كان كينان قادرًا على إقناع بيرين، لكن هذه العلاقة ستستمر في احتلال المانشيتات الرئيسية.

يذكر أن الممثلة بيرين سات اشتهرت عربيا باسم ”سمر“ عن دورها في مسلسل العشق الممنوع، ومسلسل ”ما هو ذنب فاطمة غول“.