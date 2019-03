إصابة 30 راكبًا بطائرة للخطوط التركية متجهة إلى نيويورك (فيديو)

View this post on Instagram

أصيب 30 شخصاً من ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية #التركية بجروح عندما تعرضت الطائرة لاضطرابات جوية عنيفة أثناء رحلة السبت، من #اسطنبول إلى #نيويورك قبل أن تهبط بسلام في محطتها، وفق مسؤولين. ونقل المصابون من مطار جون إف كينيدي الدولي إلى مستشفيات محلية للعلاج وغالبيتهم مصابون برضوض وجروح وكدمات. وأصيب أحد المضيفين الجويين بكسر في الساق، وفق ستيف كولمان المتحدث باسم سلطة موانئ نيويورك ونيوجيرزي التي تقوم بتشغيل المطارات ومحطات الحافلات والجسور والأنفاق في المنطقة.