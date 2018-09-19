الخطوط الجوية التركية تسجل رقمًا قياسيًّا في عدد رحلاتها إلى إسرائيل

سجلت الخطوط الجوية التركية رقمًا قياسيًّا جديدًا من خلال نقل 712 ألف مسافر إلى إسرائيل منذ مطلع العام الجاري، وفق ما أوردته صحيفة زمان اليوم الأربعاء.

وسجلت زيادة عدد المسافرين بين مطاري تل أبيب وأتاتورك في إسطنبول نسبة 17.62 % مقارنة مع عام 2017، لتحتل الخطوط التركية المركز الأول بين شركات الطيران في الرحلات المتجهة إلى الدولة العبرية خلال ثمانية الأشهر الماضية.

وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن رحلات الخطوط الجوية التركية لدول الشرق الأوسط شهدت زيادة في الفترة بين شهري كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس 2018 بنحو 8.9% بواقع 4 ملايين و120 ألفًا و553 مسافرًا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحققت نسبة الاكتمال على متن الرحلات نموًّا بنحو 2.3%، لتصل إلى 71.7%، وشهد عدد المسافرين من إسطنبول إلى تل أبيب ارتفاعًا بنحو 9.78% مقارنة بالعام الماضي، وسجل عدد المسافرين على رحلات الترانزيت عبر سفريات الخطوط الجوية التركية زيادة بنحو 5%، لتصل إلى 504 آلاف راكب.

وخلال شهر آب/أغسطس الماضي فقط، ارتفع عدد الركاب على متن الخطوط التركية بزيادة قدرها 10 % ، ليصل إلى 114 ألف مسافر. بينما نقلت رحلات بيغاسوس الخاصة 383 ألف راكب بين تركيا وإسرائيل خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

كما حافظت تركيا على مركزها الأول كأكثر دولة لها حركة طيران مع إسرائيل، بعدما وصل عدد المسافرين خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2018 إلى مليون و413 ألف مسافر، بزيادة قدرها 8.61%، بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني بعد تركيا بعدد المسافرين والذي بلغ مليونًا و137 ألف مسافر.

واحتل مطار أتاتورك المركز الأول كأكثر المطارات المتعاملة مع المطارات الإسرائيلية، إذ سجلت الرحلات بين مطار بن غوريون وأتاتورك زيادة بنحو 17.62% لتصل إلى 702 ألف مسافر، بينما سجل عدد المسافرين بين مطاري تل أبيب ومطار صبيحة في إسطنبول 292 ألف مسافر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.