حسين المنصور ينضم لطاقم مسلسل ”دينار نصيب مختار“

انضم الفنان الكويتي الكبير، حسين المنصور، إلى طاقم مسلسل ”دينار نصيب مختار“، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وأعلن الفنان والكاتب والمخرج الكويتي، أحمد جوهر، انضمام المنصور إلى أسرة المسلسل، عبر حسابه الشخصي على موقع ”إنستغرام“، استعدادًا للماراثون الرمضاني.

ونشر ”جوهر“ صورة تجمعه بـ“المنصور“ من كواليس تصوير العمل، وعلق عليها: ”انضم الفنان القدير، حسين المنصور لأسرة مسلسل دينار نصيب مختار، ولأول مرة يجمعني عمل معه، ترقبونا في رمضان“.

ومسلسل ”دينار نصيب مختار“ من بطولة أحمد جوهر، وعبد الرحمن العقل، وانتصار الشراح، ومرام البلوشي، وميس كمر، وشهاب حاجيه، ومن تأليف أحمد جوهر.

يذكر أن الفنان حسين المنصور قدم العديد من الأعمال الفنية المتميزة، أبرزها ”حصاد الزمن، الوجه المستعار، بعد النهاية، المسافات، دموع الأفاعي، عطر الروح، المواجهة“.