توقف تصوير مسلسل نيللي كريم الرمضاني بشكل نهائي

قررت الفنانة المصرية نيللي كريم، العودة لاستئناف تصوير باقي مشاهدها في فيلمها السينمائي الجديد ”الفيل الأزرق 2″، وأصبح من المؤكد عدم خوضها سباق الدراما الرمضانية المقبل.

وأوضح مصدر مطلع داخل فريق العمل لـ“إرم نيوز“ أن تصوير المسلسل الرمضاني الجديد ”النصابين“، الذي تقوم ببطولته النجمة نيللي كريم، قد توقف بشكل نهائي.

وأرجع المصدر السبب إلى أن الشركة المنتجة للمسلسل دخلت في مشادات مع هيئة الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، بعدما رفضت الأخيرة منح سيناريو العمل الذي ألفه الكاتب المصري عمرو الدالي، رخصة تصوير.

يُذكر أن نيللي كريم تُعد من أبرز النجمات اللاتي تعود عليهن الجمهور للظهور في كل موسم رمضاني، خاصة في السنوات الست الأخيرة، وكان آخر أعمالها مسلسل ”اختفاء“، وتم عرضه في رمضان الماضي.