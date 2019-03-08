أحلام قلقة على غير العادة قبيل حفليها في السعودية.. تعرّف على التفاصيل‎ (فيديو)

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، مساء يوم الجمعة، جمهورها الكبير في السعودية، حالة من القلق والخوف تعيشها مع اقتراب موعد أول ظهور لها في المملكة، وبحفلين متتابعين في مدينة الرياض.

وظهرت أحلام عبر حسابها في موقع ”سناب شات“ لتتحدث مع متابعيها هناك عن حفليها يومي 21 و22 آذار/مارس الجاري، وتقول لهم إنها تعيش حالة من الاستنفار مع اقتراب الموعد المقرر، وإن ظهورها الأول في السعودية يشبه ”الحلم“.

وقالت الفنانة الخليجية إنها خائفة وضربات قلبها تكون غير طبيعية عندما تفكر في الحفل وترتيباته على حد وصفها، لكنها وعدت الحضور بحفل غير عادي تكون ترتيباته عالمية، على حد قولها أيضًا.

وأوضحت أن إقرار حفل ثانٍ لها، بعد ما كان مقررًا إقامة حفل واحد فقط، يرتبط بتلقيها طلبات كثيرة من أشخاص لم يتمكنوا من الحصول على تذاكر الحفل التي بيعت غالبيتها، باستثناء عدد محدود من مقاعد قليلة تم تخصيصها للرجال، إذ خُصصت غالبية مقاعد الحفل للعائلات.

وقالت أحلام إن حفلها الثاني سيكون في المكان والترتيبات ذاتها في مسرح مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، والذي يتسع لثلاثة آلاف شخص، لكن جميع المقاعد ستكون مخصصة للعائلات، فيما سيقوده الموسيقار المصري أمير عبدالمجيد وفرقته، وبرعاية الهيئة العامة للثقافة في المملكة.

وكررت أحلام طلبها من جمهورها أن يساعدها في اختيار أغنيات الحفل لعدم قدرتها على الاختيار وحدها، في حفلتها التي لا تشبه حفلات أخرى على حد قولها.

وعند إقامة الحفل، ستنضم أحلام لكبار فناني العالم العربي والغربي ومشاهيرهما الذين حلوا ضيوفًا على السعودية، التي تحوّلت بالفعل لقبلة فنية منذ نحو عامين.