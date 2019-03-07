إقبال لافت على شراء تذاكر حفل أحلام في الرياض رغم دعوات المقاطعة

أعلنت منصة حجز تذاكر حفل الفنانة الإماراتية أحلام، الذي سيقام في العاصمة السعودية الرياض يوم 21 مارس/آذار الجاري، عن نفاد تذاكر عدد كبير من مقاعد الحفل رغم دعوات المقاطعة الواسعة التي انطلقت بالتزامن مع إعلان موعد الحفل.

وتتراوح أسعار التذاكر بين 300 و3000 ريال، مقسمة إلى عدة فئات بحسب مكان المقعد من مسرح القاعة الرئيسية في مركز الملك فهد الثقافي في مدينة الرياض، والتي تتسع ل3000 آلاف شخص.

وقد بيعت التذاكر منخفضة السعر بالكامل، فيما يتلقى موقع حجز التذاكر مزيدًا من طلبات الشراء التي يحرص بعض الذين يقومون بها على مشاركة العملية مع الفنانة أحلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتفاعل بدورها مع جمهورها في السعودية.

شوي يفتح عليه ضغط وصلنا تقريباً ٢٠ الف شخص يحجزون حالياً ????الله لايحرمني محبتكم ولا يبين غلاكم pic.twitter.com/I2tk3Xnvri — A7lam أحلام ???????????????? (@AhlamAlShamsi) March 6, 2019

وقد خصصت غالبية مقاعد الحفل للعائلات، فيما ستحل أحلام ضيفة على السعودية لأول مرة بعد عدة مواعيد سابقة مالبث أن تم إلغاؤها.

ودعت سعوديات معارضات لإقامة حفل أحلام في السعودية، احتجاجًا على موقفها السابق المعارض من السماح لهن بقيادة السيارات، لمقاطعة الحفل كرد على موقفها ذلك.

ويجد الوسم ”#ضد_حفله_احلام“ منذ إطلاقه قبل يومين، تفاعلاً مع مؤيدين ومؤيدات للمقاطعة، دون أن يمنع ذلك عشاق أحلام من الاستعداد لحضور حفلها المرتقب.

#ضد_حفله_احلام

هذا وأم فاهد لها شعبية في #السعودية وأصدقاء ومحبين ويحاسبها بعض الناس على مجرد "آراء "قديمة !????

لكم أن تتخيلوا ما يحدث الآن!

"لا أحد ينسى الإساءة والشتم والتطاول أبداً وسنظل نُحاسِب الأخرين على كل ما بدر منهم تجاهنا"!

فعلاً:

رب كلمة قالت لصاحبها "دعني"!✋???? — د.مها بنت شعلان (@Dr_AlQ_) March 7, 2019

#ضد_حفله_احلام

وانا كبنت سعوديه غيوره على ديني وبلدي ارفض رفض تام انك تجين تغنين في بلدي انتي بالذات pic.twitter.com/GU7Zho2HTq — Hessah Naif. (@7e9a1) March 6, 2019

وأصبحت السعودية محطة فنية بارزة للفنانين العرب والعالميين، إذ لا تغيب الفعاليات الفنية عنها منذ كسرت المملكة الحظر المفروض على تلك الفعاليات منذ أكثر من عامين، واستقطبت نجوم الفن من مختلف دول العالم.