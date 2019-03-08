أحلام تعلن عن حفل جديد في السعودية بسبب نفاد التذاكر

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، عن خبر سار لجمهورها في السعودية، ألا وهو إقامة حفل إضافي آخر في الرياض بتاريخ 22 مارس/آذار الجاري، وذلك بعد الإقبال الكبير على حفلها الذي ستحييه في المدينة نفسها يوم 21 مارس/آذار الجاري، ونفاد التذاكر فور طرحها.

وزفت أحلام الخبر السار لمتابعيها وجمهورها عبر موقع ”تويتر“، حيث غردت قائلة: ”كل أهلي أهل السعودية من شمالها لي جنوبها ومن شرقها لغربها وكل أهلي أهل الخليج ابي أشوفكم ونغني مع بعض أنا ماني تحت أنا #راس_قمه #احلام_في_الرياض.. حفل آخر يوم الجمعه ٢٢/٣ بنفس التقنيات وبنفس التجهيزات انتظروا حفل يليق بجمهوري الأول جمهوري السعودي“.

كل اهلي اهل #السعوديه من شمالها لي جنوبها ومن شرقها لغربها وكل اهلي اهل الخليج ابي اشوفكم ونغني مع بعض انا ماني تحت انا #راس_قمه #احلام_في_الرياض ???????????? حفل اخر يوم الجمعه ٢٢/٣ بنفس التقنيات وبنفس التجهيزات انتظروا حفل يليق بجمهوري الاول جمهوري السعودي ???????????? pic.twitter.com/z4SxthPrNR — A7lam أحلام ???????????????? (@AhlamAlShamsi) March 7, 2019

وتعد تلك الحفلات للعائلات هي الأولى للفنانة الإماراتية في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر إقامتها داخل مركز الملك فهد الثقافي بالرياض تحت قيادة المايسترو والموسيقار المصري أمير عبدالحميد وفرقته، وبرعاية الهيئة العامة للثقافة بالمملكة.

اسعدني اقامه حفل في مدينتي الرياض واسعدني الاقبال الكبير لهذا الحفل واسعدني نفاذ كل التذاكر واللي راح يسعدني اكثر واكثر اني قررت اعمل حفل ثاني باليوم التالي من الحفل تاريخ ٢٢/٣ مارس شكراً يا اهلي اهل السعوديه الغاليين على محبتكم عمركم ماخذلتوني اماكن حجوزات تذاكر حفلي ب #الرياض pic.twitter.com/DUylT6rGOZ — A7lam أحلام ???????????????? (@AhlamAlShamsi) March 7, 2019

يذكر أن السعودية بدأت مؤخرًا في استضافة الحفلات الفنية، بإحياء عدد من النجوم لها، من كل أنحاء العالم العربي، حيث سبق للنجوم ماجدة الرومي وعمرو دياب وشيرين عبدالوهاب وتامر حسني، الغناء بالمملكة في الأشهر الأخيرة الماضية.