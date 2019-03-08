أحلام تعلن عن حفل جديد في السعودية بسبب نفاد التذاكر

أحلام تعلن عن حفل جديد في السعودية بسبب نفاد التذاكر

المصدر: محمد إسماعيل– إرم نيوز

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، عن خبر سار لجمهورها في السعودية، ألا وهو إقامة حفل إضافي آخر في الرياض بتاريخ 22 مارس/آذار الجاري، وذلك بعد الإقبال الكبير على حفلها الذي ستحييه في المدينة نفسها يوم 21 مارس/آذار الجاري، ونفاد التذاكر فور طرحها.

وزفت أحلام الخبر السار لمتابعيها وجمهورها عبر موقع ”تويتر“، حيث غردت قائلة: ”كل أهلي أهل السعودية من شمالها لي جنوبها ومن شرقها لغربها وكل أهلي أهل الخليج ابي أشوفكم ونغني مع بعض أنا ماني تحت أنا #راس_قمه #احلام_في_الرياض.. حفل آخر يوم الجمعه ٢٢/٣ بنفس التقنيات وبنفس التجهيزات انتظروا حفل يليق بجمهوري الأول جمهوري السعودي“.

وتعد تلك الحفلات للعائلات هي الأولى للفنانة الإماراتية في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر إقامتها داخل مركز الملك فهد الثقافي بالرياض تحت قيادة المايسترو والموسيقار المصري أمير عبدالحميد وفرقته، وبرعاية الهيئة العامة للثقافة بالمملكة.

يذكر أن السعودية بدأت مؤخرًا في استضافة الحفلات الفنية، بإحياء عدد من النجوم لها، من كل أنحاء العالم العربي، حيث سبق للنجوم ماجدة الرومي وعمرو دياب وشيرين عبدالوهاب وتامر حسني، الغناء بالمملكة في الأشهر الأخيرة الماضية.

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