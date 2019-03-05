بعد إثارته جدلًا واسعًا.. كايا المصري يكشف عن اسمه الحقيقي وهوية حبيبته سارة (فيديو)

فجر صاحب شخصية ”كايا“، مفاجأة بشأن هويته ودراسته، والفتاة التي كان يوجه لها رسائله.

فبعد إثارته جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، واختلاقه شخصية تدعى ”كايا“، تسجل فيديوهات يوجه فيها رسائل حب لفتاة تدعى ”سارة“،كشف بطل السوشيال ميديا في تصريحات تلفزيونية، عن اسمه الحقيقي، وهو مصطفى سليمان، مهندس اتصالات يبلغ من العمر 24 عامًا، وليس ”كايا“، كما ادعى.

وأوضح، أنه يعشق التمثيل، وحاول دخول الوسط الفني منذ ثلاث سنوات من خلال ”الكاستينج“، لكنه لم ينجح في الحصول على فرصة تمثيلية.

وأشار إلى أنه اضطر لانتحال شخصية ”كايا“، عبر السوشيال ميديا، حتى يستطيع دخول مجال التمثيل، لافتًا إلى أنه ينتظر من يقدم له يد العون، ويساعده بإخراج مواهبه التمثيلية.

وأكد خلال استضافته في برنامج ”واحد من الناس“، الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو الليثي، عبر فضائية ”النهار“، أنه لا يوجد شخصية تُدعى ”سارة“، كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه لا يعرف شخصية الفتاة التي ظهرت في مقاطع فيديو، وقالت ”بحبك يا كايا“، لافتًا إلى أن 9 فتيات يدعين أنهن ”سارة“، ويوجد 18 شاب يقولون إنهم ”كايا“.

وأضاف أن فيديوهاته مختلفة عن غيره، وأن الأمر بدأ عندما انتشر فيديو به كلمة ”بحبك ياكايا“، للفتاة التي انتشرت عبر السوشيال ميديا، فبدأ ينشر فيديوهات، ويقول لها ”بحبك يا سرسورتي“، وانتشر الموضوع بشدة على صفحات السوشيال ميديا.

ولفت إلى أنه عندما حاول توضيح الأمر لم يصدقه الجمهور، فحاول تجسيد شخصيات مختلفة كي يكسب تعاطف الجمهور، ومن هنا جاءت شهرته عبر السوشيال ميديا.

وأكد ”كايا“، أنه ليس طبيبًا لكنه نشر شائعة أنه طبيب كي يصدقه الجمهور، فصور نفسه في صيدلية بجوار منزله وفي كلية الطب، ليؤكد الشائعة.