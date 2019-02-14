بعد أن تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.. تعرّف على مهام أول مديرة للمرح في مصر (فيديو إرم)

استحدثت إحدى الشركات المصرية مفهومًا جديدًا لبيئة العمل، عندما أنشأت للمرَّة الأولى في البلاد، إدارة جديدة تسمى ”المرح“، مهمّتها إضفاء أجواء الفكاهة لتحسين الحالة المزاجية للموظفين والعمال.

القائمون على الشركة على غرار دولة الإمارات العربية، في إنشائها لوزارة للسعادة، قرَّروا إنشاء وحدة إدارية أطلقوا عليها إدارة المرح، وكلفت بها المديرة تقى وائل، ليصبح بذلك أول منصب من نوعه في مصر.

وتحدَّثت تقى في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“ عن مهامها التي جاءت بناءً على فكرة لدى إدارة الشركة، أجرت في أعقابها استطلاعًا بين الموظفين، وتم اختيار هذه المديرة لتتولى المنصب الجديد، بالنظر إلى روحها الفكاهية، لافتة إلى أنّ وحدة ”المرح“ تواصلت مع وزارة السعادة في دولة الإمارات للاستفادة من خبرتهم في هذا المجال.

وعن تفاصيل برنامجها الترفيهي قالت تقى، إنّها تركز على الاحتفال بأعياد ميلاد الموظفين، فضلًا عن المناسبات العامة والدينية، والسياحة في أيام العيد، وتنظيم رحلة كل أسبوعين للحفاظ على الحالة النفسية العامة للموظفين.

أما دالي عبد النبي، وهو رئيس الشركة، فقال إنّ دراسته للإدارة وعلم النفس كانا السبب وراء تفكيره في إنشاء إدارة للمرح، لتغيير أسلوب الإدارة في البلاد، عبر الاهتمام بالحالة النفسية للموظفين من خلال باقة ”شكرًا“ للموظفين تحتوي على تقدير مادي وآخر معنوي.