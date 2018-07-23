بالصور والفيديو.. الإمارات تدشن “وارنر براذرز” إحدى أكبر المدن الترفيهية المغطاة في العالم

دشنت دولة الإمارات اليوم الإثنين، مدينة “وارنر براذرز” إحدى أكبر المدن الترفيهية المغطاة في العالم، على جزيرة ياس التابعة لإمارة أبوظبي.

وافتتح نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المدينة الجديدة في إمارة أبوظبي.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تعليقه على الحدث عبر “تويتر” اليوم: “مع أخي محمد بن زايد أثناء تدشين (وارنر براذرز أبوظبي) إحدى أكبر المدن الترفيهية المغلقة عالميًا .. معلم جديد في عاصمتنا .. ووجهة جديدة لعائلاتنا .. ومحطة مهمة لترسيخ قطاع السياحة في اقتصادنا الوطني”.

وعلق الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي بدوره قائلًا: “وارنر براذرز” أبوظبي إضافة سياحية وترفيهية جاذبة، ستسهم في تعزيز السياحة العائلية على جزيرة ياس ..سنظل نترجم طموحاتنا التنموية إلى حقيقة وفق إستراتيجيات وخطط وطنية تحقق لنا الريادة عالميًا.

وجذبت أبوظبي 4.8 مليون سائح في 2017، وتستهدف جذب 8.5 مليون زائر في 2021، وفقًا لهيئة أبوظبي للثقافة والسياحة.

وستضم حديقة عالم وارنر براذرز المقامة على مساحة 1.65 مليون قدم مربعة، على جزيرة ياس مناطق متروبوليس، وجوثام سيتي، وكارتون جانكشن، وديناميت جالتش، ووارنر براذرز بلازا.