ما الذي جذب الأمير هاري وميغان ماركل في المغرب؟ (صور)

المصدر: ا ف ب

التقى الأمير هاري وزوجته ميغان، يوم الإثنين، شبابًا من ذوي الاحتياجات الخاصة يخضعون لبرنامج علاج بالاستعانة بالخيول، في المركز الملكي لرياضة الفروسية بمدينة سلا المجاورة للعاصمة المغربية الرباط.

ووصل الأمير هاري وزوجته ميغان، مساء يوم السبت، إلى الدار البيضاء، في آخر رحلة رسمية لهما إلى الخارج قبل ولادة طفلهما المرتقبة في الربيع.

وتتركز أنشطتهما خلال الزيارة على قضايا التربية والمساواة بين الجنسين واندماج الشباب، ومن المقرر أن يعقدا لقاءً مع العاهل المغربي الملك محمد السادس عصر يوم الإثنين.

ويواكب فريق طبي خاص أنشطة ميغان، البالغة 37 عامًا، في هذه الزيارة التي يغطيها أيضًا حوالي مئة صحافي.

وبدا الزوجان مرحين وهما يتجاذبان أطراف الحديث مع مسؤولين في جمعيات ومدربين متخصصين في البرامج التي تستعين بالخيول في تمارين للتقوية البدنية.

وتحدثت ميغان إلى عدة أطفال وشباب في هذا المركز، بينهم زكريا (20 سنة) الذي استطاع بفضل هذا البرنامج تحسين قدراته الحركية.

كما تحدثت الممثلة الأمريكية السابقة، التي ظهرت في زي للفروسية، إلى إدريس (24 سنة) الذي يواجه صعوبات في النطق، وكذلك إكرام (19 سنة) المصابة بمتلازمة داون.

ومازح الأمير هاري، المعروف بشغفه الكبير بالخيل، الحاضرين طالبًا منهم تقديم بعض الجزر لإطعام الخيول ومبديًا افتقاده لخيوله.

كما تذوق الزوجان أطباقًا محلية تقليدية، أعدها شباب ينتمون لجمعيات تعنى برعاية الأشخاص في أوضاع صعبة أو الأيتام. وكتبت ميغن في السجل الذهبي: ”أحيي التزامكم الرائع“.

كذلك التقى الزوجان حرفيين محليين، وتلقيا هدايا عدة بينها حلي وقطع حرفية مختلفة من الخشب أو الجلد.

وكان الضيفان التقيا، مساء يوم الأحد، نساءً من أصحاب مبادرات التطوير الاجتماعي ورياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء حفل استقبال أقيم في مقر إقامة السفير البريطاني بالرباط.

ومن المتوقع أن يغادرا المغرب صباح يوم غدٍ الثلاثاء.