الأمير هاري وزوجته يفتتحان زيارتهما للمغرب بمشروع التعليم للجميع (صور)

وصل الأمير هاري وميغان ميركل قبل لحظات، إلى الإقامة الداخلية بقرية اسني، التي تبعد عن مراكش بـ100 كيلومتر، حيث وجدا في استقبالهما التلميذات المقيمات بالسكن، الذي يأوي 48 طالبة من فئات اجتماعية متواضعة، تم تدشينه سنة 2016، ويعتبر الأحدث في سلسلة المنازل الداخلية التي تولت ”منظمة القراءة للجميع بالمغرب“ تأسيسها في المناطق النائية.

ومن المنتظر أن يقوم دوق ودوقة ساسيكس بتوشيح ”مايك ماك هوغو“ بوسام؛ تكريمًا له على مجهوداته الإنسانية لمساعدة سكان المنطقة طيلة 15 عامًا“.

حيث إن هذا المغامر المحب لفعل الخير والعاشق للمملكة هو مؤسس مشروع القراءة للجميع بالمغرب سنة 2007، وأسس منظمة بهذا الاسم لبناء وتمويل وتسيير إقامات تمكن الفتيات من إتمام دراستهن.

وتنشط المنظمة في المناطق النائية والفقيرة من المغرب، حيث جرت العادة أن تتوقف الفتيات عن الدراسة بعد إنهاء المرحلة الابتدائية؛ بسبب الفقر والبعد عن المدارس الثانوية.

وقد أسست المنظمة 5 منازل داخلية بمختلف القرى في جبال الأطلس، تأوي في المجموع 200 طالبة، يتراوح سنهن بين 12 و 18 عامًا، وتشغل 15 سيدة من ساكنات المنطقة.

وتقترح المنظمة على التلميذات برنامجًا تطوعيًا دوليًا، تتبادل فيه النساء من مختلف بلدان العالم مهاراتهن؛ لاكتشاف أساليب حياة مختلفة عبر العالم.

ولتوفير التمويل المادي لهذا المشروع الإنساني، تعتمد المؤسسة على منظمة بريطانية موازية ذات طبيعة خيرية لجمع التبرعات تحمل اسم “Education For All Morocco Limited”.

وسيقوم الزوجين الملكيين بعد زيارتهما لفتيات الإقامة الداخلية، باستكشاف مؤسسة ثانوية بمنطقة اسني وحضور مباراة في كرة القدم بين التلاميذ، قبل العودة إلى الرباط لاستكمال برنامج الزيارة الرسمية الممتدة بين 23 و 25 فبراير الجاري.