5 أيام لميغان ميركل في نيويورك كلفت أمل كلوني وسيرينا ويليامز 430 ألف دولار

عادت ميغان ميركل إلى لندن بعد قضائها خمسة أيام في نيويورك، لإقامة حفل ”البابي شاور“ مع صديقاتها، وكشف موقع ”كلوزر“ أن أمل كلوني دفعت قيمة الرحلة بالطائرة الخاصة ذهابًا وإيابًا، وكذا تولت سيرينا وليامز مصاريف الحفل بالكامل.

وهذا الأمر، ربما يفضي لتخفيف انتقادات الصحافة البريطانية للمصاريف الباهظة لرحلة زوجة الأمير هاري.

الطائرة الخاصة التي نقلت ميغان، في رحلة العودة من مطار بنيو جيرزي، هي نفسها التي يستأجرها الزوجان كلوني للقيام برحلاتهما بين لندن وإيطاليا ولوس أنجلس، وتقدر قيمة الطائرة بـ 43 مليون دولار، ودفعت زوجة جورج كلوني مبلغ 115 ألف دولار لرحلة صديقتها ميغان، كهدية احتفالها بحملها.

أما سيرينا ويليامز، فكانت هديتها التكفل بكل مصاريف حفل البابي شاور النسائي مئة بالمئة، بما في ذلك ثمن إقامتها في الفندق، وبلغت التكلفة 200 ألف دولار حسب ”فانيتي فاير“.

وأسر مصدر مقرب من ميغان للمجلة: ”كان وقتًا ممتعًا للغاية بالنسبة لها، حيث التقت صديقاتها القديمات في هذه المدينة التي تعشقها“.

وانتقدت الصحافة البريطانية رحلة ميغان ميركل بشدة؛ بسبب مصاريفها الكبيرة التي قدرتها ”ديلي ميل“ بـ 430 ألف دولار، لدرجة أن قصر كيسينغتون خرج ببلاغ جاء فيه أن الرحلة مولت ”بشكل شخصي“ من طرف ميغان ميركل.

ونزلت الممثلة السابقة في فندق ”مارك“ بنيويورك، والذي استأجرت به الجناح الذي يحمل وصف ”برج في السماء“، ويعتبر أغلى ”غرفة“ في الولايات المتحدة؛ لأن قيمة الليلة الواحدة به 75 ألف دولار.

كما أهدت ميغان صديقاتها الحاضرات إلى الحفل 17 حقيبة بقيمة إجمالية بلغت 2980 دولارًا، وكلفتها الحراسة الخاصة 10800 دولار.

وذكرت الصحافة البريطانية أنه من أوائل الهدايا التي تلقتها دوقة سوسيكس في حفل البابي شاور، سرير أطفال من العلامة التجارية ”بابيليتو“، ويتميز بتصميم أنيق وخصائص صديقة للبيئة وتوفر للطفل إمكانية النوم والجلوس، وهو معروض على الموقع الخاص بالشركة بسعر 290 جنيهًا إسترلينيًا.