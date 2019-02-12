كيف دافع جورج كلوني عن محاولة تشويه سمعة ”ميغان ماركل“؟

دافع الممثل العالمي جورج كلوني عن صديقته دوقة ساسكس، ميغان ماركل، مشيرًا إلى أنه تتم ملاحقتها وتشويه سمعتها خلال الأسابيع الأخيرة.

وقارن كلوني (57 عامًا) صراعاتها مع تلك التي واجهتها الأميرة الراحلة ديانا، موضحًا أن التاريخ يعيد نفسه في حالة ميغان وديانا.

وقال:“إنها امرأة حامل في شهرها السابع، ويجري تعقبها، وتحقيرها، ومطاردتها بالطريقة نفسها التي كانت عليها ديانا، ورأينا كيف ينتهي ذلك، ولا أستطيع أن أقول لكم كم أنا محبط لرؤية ذلك“.

ويعتبر نجم هوليوود صديقًا مقربًا للأمير هاري وميغان، وحضر هو وزوجته المحامية في مجال حقوق الإنسان ”أمل كلوني“ حفل زفافهما العام الماضي، كما يزوران الزوجين في منزلهما في كوتسوولدز.

ويأتي تدخله الدرامي وسط تقارير متواصلة عن وجود شقاق بين ميغان ووالدها توماس ماركل الأب، وعقب الكشف عن محتويات رسالة كتبها ميغان الصيف الماضي اتهمته فيها بتحطيم قلبه ”إلى مليون قطعة“ من خلال إجراء مقابلات مع الصحافة ومهاجمة زوجها الجديد.

ومن المعروف أن الممثلة السابقة ميغان، البالغة من العمر 37 عامًا، نأت بنفسها عن والدها بعد سلسلة من الأحداث البارزة منذ أن أصبحت مخطوبة لهاري.