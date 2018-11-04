طلاق أمل وجورج كلوني.. بين التأكيد والنفي وحديث المليار دولار

نفى موقع “غوسب كوب” الأمريكي التقارير التي نشرت خلال الأيام القليلة الماضية عن قرار النجم الأمريكي جورج كلوني طلب الطلاق من زوجته المحامية أمل (علم الدين)، لبنانية الأصل.

وكانت صحيفة غلوب الأمريكية نقلت عن مقربين من جورج كلوني قولهم إنه لم يعد يحتمل “نق” وشكاوى وطلبات أمل المتكررة التي لا تعجبها حياة هوليوود، وإنه باشر بإجراءات الطلاق الذي سيكلفه مليار دولار.

ليست حاملاً

وزاد في سرعة انتشار شائعة الطلاق قول “غلوب” إن أمل حامل للمرة الثانية وتنتظر ابنهما الثالث، لكن موقع “غوسب كوب” نفى أيضًا أن “أمل” حامل.

وكان التقرير نقل عن أصدقاء جورج شكواه من أن أمل “متطلبة”، ودائمة الشكوى وأنهما يتشاجران على الصغيرة والكبيرة، على نحو لا يُحتمل.

ويضيف التقرير أن كلوني يشكو من أن أمل تهوى استعراض ثقافتها القانونية ودائمًا ما تشيع أنه ينتظر فرصة ليفلت من الزواج. مضيفًا أن كلوني يشعر أن أمل تحرجه أمام أصدقائه باتهامه بالفوضى وخصوصاً بعد الحادث الذي تعرَّض له في شهر تموز الماضي.

فضلاً عن شكوكه بأنها تجهّز لاستخدام أولادهما في جعل انفصالهما، عندما يحصل، مكلفًا جدًّا عليه ويصل حدود المليار دولار.

علماً أن لدى أمل وجورج كلوني طفلين رزقا بهما العام الماضي.

أنا زوج أمل

وفي تأييد نفيه لشائعة قرب الانفصال، استذكر موقع “غوسب كوب” أن جورج كان أفاض الشهر الماضي في مديح زوجته مُعرّفًا نفسه بقوله: أنا زوج أمل كلوني”، وفي المقابل كانت أمل توسعت هي الأخرى في الإطراء على زوجها أثناء احتفال أخير واصفة إياه بأنه “زوج وأب مدهش”.