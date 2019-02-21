بعد ارتباطه بأنغام.. العريان يتوسط لمصالحة الموسيقي أحمد إبراهيم مع زوجته الأولى

كشف أحد المقربين من الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، زوج المطربة المصرية أنغام، عن تفاصيل المشاكل التي وقعت بينه وبين زوجته الأولى ياسمين عيسى، مؤكدًا أن المخرج المصري طارق العريان يتوسط حاليًا لحل المشكلة بينهما، بعيدًا عن المحاكم.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“: إن ”المخرج العريان، زوج المطربة السورية أصالة، تربطه علاقة قوية بأحمد إبراهيم، يتوسط حاليًا لحل المشكلة بينه وبين زوجته بشكل ودي منذ فترة وحتى الآن، عندما تفاقمت الأزمة بإعلان الزواج من أنغام“.

وأضاف المصدر، أن أحمد إبراهيم ”اتفق مع زوجته ياسمين عيسى على الانفصال منذ فترة، لكن لم يتم الطلاق بشكل رسمي“، إلى أن انتشر خبر زواجه من المطربة أنغام، وهو ما أعطى فرصة للمحيطين بزوجته لتعجل الأمر وإنهائه بشكل أسرع.

وأشار إلى أن أحمد إبراهيم لم يرفض طلاق زوجته، لكنه تأنى كي يتم وضع شروط تحكم هذا الانفصال؛ بسبب وجود أولاد بينهما، إلا أن المتصيدين في ”الماء العكر“ أعطوا الأمر سياقًا مختلفًا بعد تدخلاتهم.

وأكد المصدر المقرب من أحمد إبراهيم أنه ”مسامح“ كل من تدخل في حياته الخاصة وقام بسبه أو سب زوجته الجديدة المطربة أنغام، لافتًا إلى أن أولاده ”خط أحمر“؛ لأنه لا يريد إنهاء إجراءات انفصاله عن زوجته بطريقة تجعله يخسر أولاده، خاصة بعد أن استغل بعض المقربين الأمر وتدخل للتشهير ولأغراض ومصالح شخصية.

وبسؤاله عن الأوراق الموثقة التي حصلت عليها ”إرم نيوز“، والتي تفيد بأن زوجة أحمد إبراهيم لجأت للمحاكم كي تحصل على حقوقها، أكد أنه ”يراهن على حل الأزمة بشكل ودي، خاصة بعد دخول أطراف للحل“.

وأكد المصدر المقرب من أحمد إبراهيم، أن الموزع الموسيقي يحترم زوجته وأهلها وعائلتها، خاصة أنها من وسط محترم وعائلة كبيرة، ولن تجعل الأمر يتطور أكثر من ذلك، وستتخذ خطواتها في الصلح وديًا تمهيدًا للانفصال ”الآمن“، والحفاظ على الأولاد.

يُذكر أن انتشار خبر زواج أنغام من الموسيقي أحمد إبراهيم، أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعد تسريب خبر زواجها منه، واشتراط أنغام عليه تطليق زوجته الأولى؛ ما نقِلت على إثره الزوجة الأولى إلى المستشفى.