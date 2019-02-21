بعد كشف زواجه السري من أنغام.. تحديد موعد جلسة طلاق زوجة أحمد إبراهيم

حددت محكمة مصرية، اليوم الخميس، موعد أول جلسة لنظر دعوى الطلاق المقامة من قِبل ياسمين عيسى، زوجة الموزع والموسيقي المصري أحمد إبراهيم، والتي تطالب فيها بالطلاق لتضررها من زواجه بالفنانة والمطربة أنغام.

وحددت محكمة الأسرة بالنزهة في القاهرة، الأول من مارس المقبل للنظر بأولى جلسات دعوى طلاق الضرر أمام مكتب المنازعات الأسرية، بعد تقدم الزوجة بأوراق رسمية لدى وزارة العدل تتضمن البيانات الخاصة بها وبزوجها وطفليهما، والمؤهل الجماعي، الأمر الذي كان بمثابة أول أوراق رسمية لإثبات الزواج بعد كشفه كونه تضمن تضرر الزوجة من زواج زوجها بالفنانة أنغام محمد علي سليمان.

وجاء تقديم ياسمين عيسى دعوى ضد زوجها، بعد فشل المفاوضات والحلول الودية للانفصال، خاصة في ظل اشتراط أنغام على زوجها تطليق زوجته الأولى، لرغبة الفنانة في الظهور معه داخل الوسط الفني كزوجة أولى، وليس زوجة ثانية.

وتعاون الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، مع زوجته أنغام في ألبومها الأخير، في 6 أغانٍ، حيث تم الزواج بالرغم من أن أنغام تكبره بأكثر من عشر سنوات.

يذكر أن زواج أنغام من الموسيقي أحمد إبراهيم، أثار حالةً من الجدل، بعد تسريب زواجها منه رسميًا، وسفرهما سويًا إلى باريس في 19 يناير الماضي، إضافة إلى اشتراط أنغام على زوجها تطليق زوجته الأولى؛ مما أصاب الزوجة الأولى بوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى.

ويُعد زواج ”أنغام“ من أحمد إبراهيم الزيجة السرّية الثانية، بعد الفنان أحمد عز، قبل أن ينفصلا سريعًا، وتزوّجت أنغام لأول مرة العام 1999 من المخرج مجدي عارف، وتم الانفصال العام 2000.

وتزوجت للمرة الثانية من الموزع الكويتي فهد الشلبي العام 2004، وانفصلت عنه العام 2008، بعد إنجاب طفلها عبد الرحمن، حيث لا تزال المحاكم المصرية تشهد دعوى نفقة أقامتها الفنانة ضده لزيادة نفقة ابنها، لتبدأ أنغام الزواج السرّي غير المعلن من أحمد عز العام 2011، والانفصال 2012، ثم اكتشاف الأمر 2014.