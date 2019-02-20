زوجة أحمد إبراهيم تطلب الطلاق رسميًا بعد كشف ارتباطه بالفنانة أنغام (وثائق)

قررت ياسمين عيسى، زوجة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، رفع دعوى طلاق رسميًا، بعد أن تزوج الأخير من مواطنته الفنانة والمطربة أنغام دون إعلام زوجته الأولى.

وحصلت“إرم نيوز“ على وثائق الدعوى القضائية، الأمر الذي يعني أنه أول تأكيد رسمي بالأوراق، حيث تضمنت أوراق الدعوى أن سبب النزاع هو: ”بسبب تزوجه من المطربة أنغام محمد على سليمان وتضررها بسبب هذا الزواج“.

وشملت الدعوى أن زوجة إبراهيم، وهي ياسمين عيسى موسى أبو الجبين، تزوجته عام 2010، ولديهما طفلان، في الوقت الذي تضمنت فيه كافة التفاصيل بشأنهما من تاريخ الميلاد، والمؤهل الدراسي، ومحل الإقامة، وغيرها من التفاصيل.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن فشلت محاولات الوفاق بين الموزع الموسيقى وزوجته خلال الفترة الأخيرة، وشرط أنغام على زوجها قبل إتمام الزواج بتطليق زوجته، لتظهر معه في الوسط الفني كزوجة أولى وليست زوجة تانية.

وتعاون الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، مع أنغام في ألبومها الأخير ”حالة خاصة جدًا“، حيث وزع لها 6 أغان في هذا الألبوم، والمقرر طرحه خلال الساعات المقبلة.

يذكر أن زواج أنغام من الموسيقي أحمد إبراهيم، أحدث حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تسريب زواجها منه رسميًا دون إعلان في ليلة رأس السنة الماضية، وسفرهما سويًا إلى باريس في 19 كانون الثاني/يناير الماضي.

وتزوجت أنغام لأول مرة عام 1999 من المخرج مجدي عارف، وتم الانفصال عام 2000، في حين تزوجت للمرة الثانية من الموزع الكويتي فهد الشلبي عام 2004، وانفصلت عنه عام 2008، بعد إنجاب طفلها عبدالرحمن، حيث لا تزال المحاكم المصرية تشهد دعوى نفقة أقامتها الفنانة ضده لزيادة نفقة ابنها، لتبدأ أنغام الزواج السري غير المعلن من أحمد عز عام 2011، والانفصال عام 2012، ثم اكتشاف الأمر عام 2014، ليأتي هذا الزواج كونه الثاني من حيث السرية للفنانة المصرية.