من هو أحمد إبراهيم زوج الفنانة أنغام الجديد (صور)

تزوجت الفنانة المصرية أنغام سرًا من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وهو الخبر الذي بدأ يثير ردودًا واسعة في مصر.

وأكدت مصادر مقربة من الطرفين أن أنغام والموزع الذي لم يكن معروفًا كثيرًا رغم نجاحه في مجال توزيع الأغاني بشكل كبير، تزوجا سرًا وسافرا بعدها مباشرة إلى الأراضي المقدسة لأداء العمرة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للموزع أحمد إبراهيم مع عائلته وزوجته الأولى وهي ياسمين عيسى، ابنة شقيقة المخرج المعروف طارق العريان، زوج المطربة أصالة، التي تعد الصديقة المقربة لأنغام.

ويعد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم من أشهر الموزعين في الوطن العربي بعد النجاح الذي حققه، رغم صغر سنه البالغ 37 عامًا، وزوجته من عائلة كبيرة في مصر ومعروفة بحالتها الميسورة.

لم يجد إبراهيم صعوبة في دخول مجال الفن، حيث ساعدته زوجته الأولى ياسمين، بفضل أقاربها العاملين في هذا المجال.

إبراهيم تعاون مع كبار المطربين منهم الفنانة شيرين عبد الوهاب فقدما سويًا، ”على بالي“، ”مشاعر“، ”متاخدة من الأيام“، ”أنت آخر واحد“، ”حبه جنة“، و“ماتحاسبنيش“، ”خليتني أخاف“، ”كلي ملكك“.

كما تعاون مع الفنانة نانسي عجرم في أغنياتها ”حكايات الدني“، ”الحب زي الوتر“، ”بالصدفة“، ”ظبطت وخطت“، ”راهنت عليك“، و“مين ما عندو“.

وشارك أيضا الفنانة إليسا في البوم ”عكس اللي شايفنها“ و“إنسانة بريئة“ و“هخاف من إيه“ و“يا عالم“.

بينما نجح مع الفنان محمد حماقي في ”حاجة مستخبية“ و“ذكراياتك ميح“ و“180 درجة“ و“رحلة الحياة“ و“حاسس بخوف“، ”بغير عليها“، ومع الفنان تامر حسني في أغنية ”أيام زمان“ والفنانة أصالة في ”شخصية عنيدة“، ”بعدك عني“، ”كبرتك على سيدك“، ”ملهمته الوحيدة“، ”ولاداري“، ”الحب“، و“تساهيل“.

وساعد الملحن الشاب زوجته الفنانة أنغام، في ألبومها الأخير ”حالة خاصة جدًا“، حيث وزع لها 6 أغان في هذا الألبوم، المقرر طرحه في 21 شباط/فبراير الجاري

وسافر إبراهيم مع أنغام إلى الكويت للاحتفال بإطلاق ألبوم ”حالة خاصة جداً“، وأيضًا لإحياء أنغام لحفل غنائي هناك ضمن مهرجان ”هلا فبراير“ وسيكون الأول لها بعد إطلاق الألبوم.

وقالت أنغام البالغة من العمر 47عامًا في لقاء تليفزيوني مؤخرًا إنها تعيش قصة حب، دون أن تكشف عن تفاصيلها.

يذكر أن زواج أنغام من الموسيقي أحمد إبراهيم، قد أحدث حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تسريب زواجها منه رسميًا دون إعلان في ليلة رأس السنة الماضية، وسفرهما سويًا إلى باريس في 19كانون الثاني/يناير الماضي، إلى جانب اشتراط أنغام على زوجها بتطليق زوجته الأولى، كي تظهر معه في الوسط الفني زوجة أولى، وليست زوجة ثانية، الأمر الذي نقلت على إثره الزوجة الأولى إلى المستشفى بعد تسريب تفاصيل الزواج.

وتزوجت أنغام لأول مرة عام 1999 من المخرج مجدي عارف، وتم الانفصال عام 2000، في حين تزوجت للمرة الثانية من الموزع الكويتي فهد الشلبي عام 2004، وانفصلت عنه عام 2008، بعد إنجاب طفلها عبد الرحمن، حيث لا تزال المحاكم المصرية تشهد دعوى نفقة أقامتها الفنانة ضده لزيادة نفقة ابنها، لتبدأ أنغام الزواج السري غير المعلن من أحمد عز عام 2011، والانفصال 2012، ثم اكتشاف الأمر 2014.