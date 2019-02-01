فيفي عبده توضح حقيقة تدريسها الرقص الشرقي في السعودية

كشفت الراقصة المصرية فيفي عبده، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن تدريسها الرقص الشرقي في مدينة جدة السعودية.

وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لإعلان عن دورات رقص للرجال والسيدات بالسعودية، تتم تحت إشراف فيفي عبده من 17 إلى 25 من شهر شباط/فبراير الجاري.

وفي تصريح مقتضب لـ”إرم نيوز”، قالت الراقصة المصرية إن “هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة على الإطلاق، ومن غير المعقول أن يتم تصديق هذه الأنباء”.

ووصفت البوسترات الدعائية المطبوعة والمنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعى بـ”الكلام الفاضي”، متسائلة بذات الوقت: “هل يعقل أن يذهب أحد إلى السعودية ليدرس الرقص، وسيدات ورجال!!، هذا شيء خيالي من وحي من ألف هذه الكذبة”.

وكانت فيفي عبده قد عادت إلى الرقص في الحفلات الفنية في رأس السنة، بعد سنوات من اعتزالها، موضحة أن ابتعادها عن الرقص وإحياء الحفلات ودخولها عالم الدراما التلفزيونية كان سببًا في سمنتها واكتسابها الوزن الزائد.

يذكر أن الراقصة المصرية اشتهرت مؤخرًا بنشرها فيديوهات لها وهي ترقص عبر حسابها على “إنستغرام”، وتتعرض لانتقادات بين الحين والآخر بسبب ملابسها الجريئة.