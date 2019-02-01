مصر تعلن الحصول على مستحقات مواطنيها من شركة “بن لادن” السعودية

أعلنت مصر، اليوم الجمعة، عن حل مشكلة العمالة المصرية بمجموعة شركات “بن لادن”، من خلال التنسيق مع السلطات السعودية.

وقال وزير القوى العاملة والهجرة محمد سعفان، إن “إجمالي المبالغ التي حصل عليها العاملون المصريون بشركة بن لادن 476 مليونًا و303 آلاف و406 ريالات سعودية”.

وأضاف، في بيان، أنه تم “تحصيل مليون و557 ألفًا و270 ريالًا سعوديًا قيمة مستحقات مالية لعمالة مصرية ناتجة عن حل شكواهم لدى عدد من أصحاب الأعمال وشركات المقاولات”.

وأشار الوزير المصري إلى أن “إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها وصلت إلى 477 مليونًا و 860 ألفًا و670 ريالًا سعوديًا، أي ما يوازي 2 مليار و252 مليونًا و109 آلاف جنيه مصري تقريبًا”.