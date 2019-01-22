بعد فوزه بـ”غولدن غلوب”.. المصري “رامي مالك” ينافس على الأوسكار للمرة الأولى

بعد أيام من فوزه بجائزة “غولدن غلوب” لأفضل ممثل عن دوره في فيلم “Bohemian Rhapsody”، يتصدر الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية “رامي مالك” قائمة ترشيحات جائزة الأوسكار لعام 2019 عن دوره في نفس الفيلم.

ويتصدر “رامي مالك” وفيلم “”Black Panther، قائمة ترشيحات الأوسكار هذا العام، التي كُشف عنها قبل حفل توزيع الجوائز الـ91 المقرر يوم الأحد، الموافق 24 من شهر شباط/فبراير المقبل.

وينافس الفنان ذو الأصول المصرية، الممثل الأمريكي برادلي كوبر، على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل هذا العام، بالإضافة إلى نجوم آخرين، وهم “كريستيان بيل”، “ويليم دافو”، و”فيجو مورتينسين”، المرشحين لنفس الجائزة.

بالإضافة إلى ذلك، تم ترشيح “ليدي غاغا”، “ميليسا مكارثي”، “ياليتزا إبريسيو”، و”غلين كلوز”، و”أوليفيا كولمان”، للحصول على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة.

هذا وتم ترشيح فيلم “”A Star is Born، بطولة ليدي غاغا وبرادلي كوبر للحصول على جائزة أفضل فيلم، بالإضافة إلى فيلم “Roma and Green Book”، وفقًا لما نشرته صحيفة “إل ايه دي بايبل” البريطانية..

وفيما يتعلق بجائزة أفضل تأثيرات بصرية، تم ترشيح فيلم ” أفنجرز: إنفنتي وور”Avengers: Infinity War، بينما رُشح فيلم “بلاك بانثر” لـ7 جوائز، كما رُشح فيلم “Spider-Man: Into The Spiderverse” للحصول على جائزة أفضل فيلم.

ويذكر أن فيلم “Bohemian Rhapsody” لرامي مالك، كان الفائز الأكبر في حفل الغولدن غلوب في دورته الـ76، والذي أُقيم قبل عدة أيام، حيث حصل رامي على جائزة أفضل ممثل عن دور “فريدي ميركوري” في الفيلم.