في أول ظهور إعلامي بعد إطلاق سراحه.. “عبودكا” يتوعد المسيئين له ويتحدث عن ساحر السجن (فيديو)

توعد المدون ونجم مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي عبدالله الجاسر، الشهير بـ”عبودكا“، في أول ظهور إعلامي له، بعد الإفراج عنه، كل من أساء له خلال فترة حبسه إثر اتهامه بالطعن في الأعراض.

وقال “عبودكا”، في مقابلة مع الإعلامية مي العيدان على قناة “سكوب”، إنه “سيحاسب بالقانون كل شخص قال عنه أي كلمة أو اتهمه دون وجه حق”، لافتًا إلى أنه “يحب أن يأخذ حقه مثلما تضرر هو أيضًا من حبسه معنويًا وعائليًا وماديًا”.

ولفت إلى أنه “تم رفع 4 قضايا عليه اثنتان منهما حصل فيهما على البراءة، وواحدة لم يأتِ موعدها بعد والأخيرة تم تأجيلها”، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعتقد أنه سيتم حبسه من قبل النيابة بقضية “الطعن بالأعراض” لأنه توجه بإرادته، وقانونيًا لم يكن هناك داعٍ لذلك.

وكشف “عبودكا”، أنه جلس مع ساحر أفريقي في السجن، وأصيب بالقلق منه بسبب أنه كان يسأله عن معلومات عنه وعن أسرته، لافتًا إلى أن هذا الساحر كان يقيم الليل يوميًا ويقرأ القرآن لدرجة أنه لم يكن يتخيل أنه محبوس بسبب قضية “سحر”.

وأضاف أن حديثه عن العلاقات قبل الزواج لم يقصد به أي إساءة لأي شخص أو أم كويتية، ولكن تم اقتطاع مقاطع محددة من الفيديو وتقديم بلاغ بها، مؤكدًا أنه لو أن شخصًا آخر قدم نفس الفيديو وتحدث بشكل أكثر جرأة وسب، لما اهتم أحد ولكن المقصود هو.

ونفى ما تردد حول أنه يعاني من “البخل الشديد”، مشيرًا إلى أن الملابس غالية الثمن ليست ضمن اهتماماته ولا يحب دفع 3 آلاف دينار في بدلة، ولا يمتلك حاليًا إلا ساعة واحدة “روليكس”.