أول تعليق للكويتي “عبودكا” بعد إطلاق سراحه

نشر المدون ونجم مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي عبدالله الجاسر، الشهير بـ”عبودكا“، صورة جديدة له عبر حسابه في “سناب شات” فور الإفراج عنه عقب توقيفه بتهمة “الطعن في الأعراض”.

وفي إشارة إلى أنه بقي “صامدًا، قال عبودكا: “مثل النخلة تنعوي ما تنكسر”.

من جانبها، أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان فور الإفراج عن عبودكا، أنه سيحل ضيفًا يوم الخميس المقبل على برنامجها “كشف حساب” على قناة “سكوب”، إذ من المقرر أن يكشف كواليس حبسه.

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان، قد دافعت عن عبودكا بعد اتهامه بالخوض في أعراض الكويتيات، لحديثه بشكل جريء عن المرأة وعلاقاته قبل الزواج.

يذكر أن النيابة العامة أخلت سبيل عبودكا بكفالة 1000 دينار كويتي.