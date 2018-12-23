إخلاء سبيل “عبودكا”.. وحليمة بولند أول المهنئين

حصل نجم مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي عبدالله الجاسر، الشهير بـ”عبودكا”، على الإفراج من تهمة الطعن في الأعراض، في الشكوى التي كانت مقدمة ضده في إدارة الجرائم الإلكترونية في الكويت.

وقالت وسائل إعلام محلية إن النيابة العامة أخلت سبيل عبودكا بكفالة 1000 دينار في قضية الإساءة إلى المواطنات في شكوى إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية”.

وقالت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، عبر حسابها الرسمي على موقع “سناب شات”: “مبروك البراءة الغالي عبودكا، توه طلع واتصل علي وقالي أول واحدة أبشرها إنتي إني طلعت براءة.. وأنا قلت لازم أبشركم كلكم.. تستاهل يالغالي”.

وكانت النيابة العامة في دولة الكويت قررت حجز نجم مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله الجاسر، الشهير بـ”عبودكا”، على ذمة التحقيق في شكوى إدارة الجرائم الإلكترونية في القضية المتّهم فيها بـ”الطعن في الأعراض”.

وأصدرت النيابة، الثلاثاء الماضي، أمرًا بضبطه وإحضاره، عقب شكوى قدَّمها ضده أحد المحامين.

وأثار “عبودكا” جدلًا واسعًا بين ناشطي مواقع التواصل؛ عقب حديثه عن المرأة وعلاقاتها قبل الزواج، ورأوا أنه “طعن في النساء، وأنَّ إساءته غير مقبولة”.

وقال “عبودكا” في مقطع فيديو سابق، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “لا يوجد فتاة مغلفة لم ترَ رجلًا أو تعرف أحدًا قبل الزواج”، مضيفًا في حديثه المثير للجدل: “حتى أمّك قد تكون مرَّت بموقف مع شخص ما قبل الزواج”.

وفتحت وجهة نظر “عبودكا” نيران الغضب تجاهه، وسط مطالبات بتدخل قانوني ورفع قضية ضده، بسبب “الطعن في الأعراض وقذف المحصنات”، وذلك عقب حملة إلكترونية عبر “تويتر” تحت وسم (#عبودكا_يطعن_بأمهاتنا)، واحتلَّ الصدارة خلال ساعات قليلة.

كما دافع عنه عدد من الإعلاميين ونجوم مواقع التواصل منهم مشاري بويابس وملاك الكويتية ومي العيدان وبيبي عبدالمحسن، معتبرين أن “القضية أخذت أكبر من حجمها”، وأن “عبودكا” يعاقب فقط لكونه شخصية مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي.